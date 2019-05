El traspiés de los ayuntamientos del cambio Manuela Carmena y Ada Colau son algunas de las políticas que han perdido su alcaldía. Los únicos que «sobreviven» son Valencia y Cádiz

Hace cuatro años vimos cómo algunos ayuntamientos se autoproclamaban los «del cambio» al ver como nuevas formaciones se consolidaban en ellos. El más representativo fue el de Madrid. La izquierda recuperó la Alcaldía de la capital en 2015 por apenas un concejal. Cuatro años más tarde, Manuela Carmena ha visto como los papeles se invierten y se queda fuera. No solo no será alcaldesa pese a ser la formación más votada con 19 escaños (ya que no consigue la mayoría ni sumando fuerzas con PSOE, 8); tampoco será líder de la oposición. La derecha podrá gobernar en el Consistorio de la capital si PP (15 ediles), Cs (11) y Vox (4) repiten el pacto que ya hicieron en Andalucía.

Otro de los nombres «del cambio», Ada Colau, ha visto como su principal rival Ernest Maragall (ERC) se imponía por un estrecho margen. Además de esta disputa, el PSC se ha colado en el escenario colocándose como segunda fuerza política al pasar de 4 a 8 ediles. La formación liderada por Manuel Valls se queda en 6 ediles –por los 5 que tenía Cs– y el PP baja de 3 a 2.

Uno de los ayuntamientos en el que parecía que iba a vencer la izquierda era el zaragonzano, pero el escrutinio abre la posibilidad de que PP, Cs y Vox puedan gobernar en la capital aragonesa al sumar, entre los tres, 16 de los 31 asientos en juego. Pero no es el único pacto posible. El PSOE de Pilar Alegría podría quedarse en el poder si llegara a un pacto con Cs. El hundimiento de Zaragoza en Común, del alcalde Pedro Santisteve, restringue a la izquierda al pasar de 9 a 3 ediles. Es decir, el partido de Albert Rivera será quien decida.

Una irrupción fulgurante, un mandato marcado por las polémicas y un adiós sin paliativos. Así puede resumirse el paso de Xulio Ferreiro y Marea Atlántica por María Pita. Tras perder 4 de los 10 ediles que logró en las elecciones municipales de 2015, se conforma con ser tercera fuerza. Su gestión al frente del Ayuntamiento de La Coruña durante los últimos cuatro años ha sido tan criticada que ha supuesto una dura penalización en las urnas. Los grandes beneficiados: el PSdeG y su candidata, Inés Rey.

El Partido Popular estuvo presente en la ciudad de Valencia entre 1991 y 2015 gracias a Rita Barberá. Pero esto ha cambiado y muestra de ello son los resultados de las dos últimas elecciones. Compromís, con Joan Ribó, mejora sus registros para imponerse por segunda vez. Las urnas le otorgan 10 concejales de los 33 posibles, que junto a los 7 del PSOE serán suficientes para revalidar mandato. El PP deja de ser la fuerza más votada al bajar de 10 a 8 ediles.

En Cádiz, José María González, Kichi, también ha conseguido un revalidar el título como alcalde de la capital gaditana rozando la mayoría absoluta, al obtener el 44,75 por ciento de los votos, con el 52,57% de los votos escrutados. Con estos resultados Kichi obtendría 13 concejales y se quedaría a uno de obtener la mayoría absoluta. Esto demuestra que la desvinculación del candidato de Adelante Cádiz de Podemos ha sido un acierto.