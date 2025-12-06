Suscribete a
Muere una mujer de 50 años tras caer desde un décimo, con sus dos hijos de 3 años, en Ciudad Lineal (Madrid)
Muere una mujer de 48 años tras caer desde un décimo, con sus dos hijos de 3 años, en Ciudad Lineal

Los menores se encuentran en estado grave. La Policía descarta que se trate de un caso de violencia de género

Sanitarios de Samur-PC y Policía Municipal en el lugar del suceso
Sanitarios de Samur-PC y Policía Municipal en el lugar del suceso
Amina Ould

Amina Ould

Una mujer de 48 años ha muerto la mañana de este sábado tras precipitarse de un décimo de un edificio en el distrito de Ciudad Lineal. Con ella, han caído también sus dos hijos, de 3 años, que han sido trasladados en estado grave al ... hospital, informan desde Emergencias Madrid.

