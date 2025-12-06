Muere una mujer de 48 años tras caer desde un décimo, con sus dos hijos de 3 años, en Ciudad Lineal

Una mujer de 48 años ha muerto la mañana de este sábado tras precipitarse de un décimo de un edificio en el distrito de Ciudad Lineal. Con ella, han caído también sus dos hijos, de 3 años, que han sido trasladados en estado grave al ... hospital, informan desde Emergencias Madrid.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 9 de la mañana, en la calle de Ricardo Ortiz. Los efectivos de la Policía Nacional han sido comisionados hasta ahí después de ser avisados de que una persona se había caído desde un décimo.

A la llegada de los sanitarios de Samur-Protección Civil a este punto, tan solo pudieron confirmar su fallecimiento. Los niños, de 3 años, han sido trasladados de gravedad al Hospital 12 de Octubre y al Niño Jesús.

La Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación de lo sucedido, descarta que se trate de un caso de violencia de género. Han intervenido también en este trágico suceso agentes de la Policía Municipal y Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.