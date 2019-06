La predisposición de Rufián desvela diferencias en ERC El partido de Junqueras tratará su voto el lunes, en un órgano dividido

Daniel Tercero Barcelona Actualizado: 14/06/2019 02:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los próximos días serán determinantes para saber si los quince diputados de ERC en el Congreso de los Diputados permiten (con su abstención) la investidura de Pedro Sánchez. La primera cita, mañana, con la constitución de los ayuntamientos y, en especial, el de Barcelona, donde, pese a la victoria de Ernest Maragall (ERC), todo indica que los comunes pactarán con el PSC (más la ayuda imprescindible de Manuel Valls) para mantener a Ada Colau como alcaldesa. La segunda fecha a tener en cuenta, el lunes, cuando se reunirá la Permanente Nacional de ERC y tratará, según han confirmado a ABC varias fuentes de la misma, la posición del partido de cara a la próxima sesión de investidura del líder del PSOE y actual presidente del Gobierno en funciones. Respecto a esta cuestión, este órgano de dirección de ERC está totalmente dividido entre los que apuestan por abstenerse y los que creen que la formación que lidera Oriol Junqueras debe seguir instalado en el «no».

Ayer, Gabriel Rufián, líder de ERC en la Cámara Baja, abrió la puerta a una abstención de su formación en la sesión de investidura. Lo hizo tras su reunión con Adriana Lastra (PSOE). «La gente está harta y quiere diálogo y entendimiento. Decir que votemos otra vez me parece un error», dijo Rufián, que valoró como «positivo» el encuentro con la portavoz socialista.

Estas palabras de Rufián se interpretaron, en un principio, como la apertura de ERC a desbloquear la investidura de Sánchez, que, tal y como recordó Rufián, no serían quince votos a cambio de nada. Sin embargo, el líder de ERC en el Congreso lo que hizo fue poner de relieve la división interna en la dirección de la formación de Junqueras.

«Es una rufianada. Ahora mismo ERC sigue en el “no” a Sánchez. No nos valen ni los gestos, queremos hechos», señaló a este diario uno de los miembros de la Permanente Nacional del partido preguntado por las palabras de Rufián. «Todavía no he hablado con Rufián. Desde luego, su abstención no es mi posición, que es muy clara: “no” a Sánchez», apuntó otro de los dirigentes de ERC que el lunes tendrá que posicionarse, aunque sea solo de forma inicial, ya que todas las fuentes consultadas recordaron que hasta el día de la investidura habrá margen para negociar con el PSOE.

Más abierto a sondear una abstención se muestra, aunque con prudencia, el entorno directo de Junqueras. «Nunca hemos dicho ni “sí” ni “no”. Se valorará el lunes», zanjó una de las personas que tiene hilo directo con el presidente de ERC.

En cualquier caso, todas las fuentes consultadas fueron tajantes a la hora de señalar que el Gobierno y el PSOE debían «moverse» en la dirección que plantean los independentistas y con «hechos», entre los que no incluyen «gestos» inmediatos en relación a los presos en situación preventiva.

En la decisión que adopte la dirección de ERC también se tendrá en cuenta la posición de JpC, cuyos dirigentes fueron este jueves muy claros y adelantaron su “no” a la investidura. «Nos gustaría una posición conjunta con JpC en un tema tan importante como la investidura. Pero lo que digan nos afectará», admitió un miembro de la dirección de ERC.