Manuel Valls se ofrece a Colau para evitar que el independentismo gobierne Barcelona El alcaldable pide un «esfuerzo» y se muestra dispuesto a un acuerdo con el PSC y los Comunes para cortar el paso a ERC «No pongo ninguna condición para evitar un alcalde independentista», ha resaltado Valls

Seguir Miquel Vera @miquelvera_ Barcelona Actualizado: 29/05/2019 12:37h

El alcaldable Manuel Valls se abre a construir un pacto que evite que el candidato de ERC, Ernest Maragall, llegue a la alcaldía de Barcelona. Según ha anunciado el exministro galo este miércoles en rueda de prensa, está dispuesto a «evitar que Barcelona tenga un alcalde independentista» y ha pedido responsabilidad y generosidad a las demás formaciones para contribuir a un acuerdo en esta línea.

«La prioridad es evitar que Barcelona sea la palanca del independentismo y la capital de una república imaginaria», ha añadido en un momento en el que se tantea un acuerdo con el PSC para que los Comunes mantengan el gobierno municipal con tal de evitar la llegada del secesionismo al Consistorio. «Estoy dispuesto a contribuir a una solución positiva para Barcelona y a impulsar una confluencia de los gestos de responsabilidad», ha añadido.

En el turno de preguntas, Manuel Valls ha apuntado que esta decisión se mueve por la «responsabilidad». No obstante, ha evitado señalar si su porpuesta de acuerdo con Colau y el PSC cuenta con la aprobación de Ciudadanos, formación que auspició la candidatura de Valls a los comicios municipales. «Nuestro compromiso por Barcelona es un compromiso con principios. Son estos principios los que nos guían», ha resumido tras detallar que él no negocía a cambio de «regalos o condiciones». «No pongo ninguna condición para evitar un alcalde independentista», ha resaltado.

«Yo no hablo de nombres. Es una solución para evitar un alcale independentista», ha aseverado Valls, quien ha tratado de dejar de lado los vetos que él mismo marco durante la campaña: evitar tanto un gobierno populista con colau como uno de independentista encabezado por Maragall. «Es una solución de principios y la única posible», ha añadido. Asimismo, ha advertido que es facil negar este acuerdo desde fuera de Barcelona, pero no desde la misma capital catalana.

«En Barcelona y en Cataluña el problema no es Vox, es el nacionalismo, el separatismo», ha advertido. «Trabajamos bien con Ciudadanos, no hay ni habrá ningún problema», ha asegurado antes de revelar que la formación de Albert Rivera no le ha impuesto «líneas rojas», únicamente «los principios». Sobre los resultados obtenidos por su candidatura ha ironizando afirmando que fue «el único candidato en España, y quizás en Europa» en decir que no había ganado.