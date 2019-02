La cesión de Sánchez con el secesionismo rompe al PSOE y tensiona al Gobierno Fuertes críticas a la gestión realizada por la vicepresidenta Carmen Calvo

Víctor Ruiz de Almirón

@vic_almiron Seguir Madrid Actualizado: 06/02/2019 23:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras meses de incómodo silencio y de manifestaciones en privado expresando preocupación por la gestión de la relación con los independentistas, los últimos pasos dados por el Gobierno de Pedro Sánchez han disparado la tensión dentro del PSOE, evidenciando la fractura que divide al partido en torno a la cuestión territorial.

Pero el malestar por la gestión y la comunicación por parte de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, respecto al visto bueno de que la mesa de partidos en Cataluña cuente con la figura de un «relator» también ha llegado a los sillones del Consejo de Ministros. Fuentes del Ejecutivo cuestionan el término empleado por Calvo y sus explicaciones. En privado se cuestiona su actuación.

El martes el ministro de Exteriores, Josep Borrell ya manifestó que «si el proceso de desinflamar no da resultados, o se hace depender, como hemos escuchado hace pocas horas, de condiciones imposibles» llegará un momento que «habrá que suspender la terapia del ibuprofeno». Ayer, la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió que el Gobierno «no necesita tutelas de nadie y siempre va a defender el diálogo en el marco de la Constitución». Por contra, en la rueda de prensa que Calvo convocó en Moncloa para tratar de poner orden en la situación, la vicepresidenta no consideró que sea necesaria una renuncia previa por parte del independentismo de planteamientos inconstitucionales antes de seguir «transitando» el camino del diálogo, pero sin saber aclarar a qué destino conduce esa travesía.

Pánico en el PSOE

En el seno del PSOE las hostilidades son a pecho descubierto. La primera en criticar los pasos dados por el Gobierno fue Soraya Rodríguez, ex portavoz en el Congreso y diputada, defendió que «ni mediadores ni relatores. El diálogo entre el Estado y una autonomía, necesita respeto a la Constitución, al Estatuto y a las instituciones».

Desde una federación en la que el PSOE gobierna se definen los dos últimos días como «un desastre», y se critica la cesión ante el independentismo como «un problema de autoridad». Y se critica la falta de transparencia: «Se supone que somos el partido que se tiene que consultar todo y se está haciendo todo sin consultar nada»

El también diputado y ex presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, reclamó al Gobierno que «ponga pie en pared» porque «una vez más» transmite «la impresión de que está cediendo en la batalla de las ideas y de los símbolos» ante los independentistas. Barreda manifestó su preocupación porque esta cuestión «no beneficia para nada al PSOE» cara a las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo. El diputado socialista cuestionó las explicaciones del Gobierno que definió así: «muchas palabras y poca concreción conceptual».

Pero fue el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien lideró este frente. A primera hora de la mañana se mostró «perplejo» respecto a la figura del relator y solicitó la convocatoria del Consejo de Política Territorial del PSOE, de lo que avisó previamente al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que preside aunque no convoca este foro. La vicepresidenta Calvo aseguró durante su rueda de prensa que las palabras de Page eran fruto de la «desinformación» y el «desconocimiento». Inmediatamente el barón socialista salió a contestar a la número dos del Gobierno, asegurando que «tiene razón la vicepresidenta en que me faltan explicaciones», pero planteando precisamente esa falta de información como un problema: «El único problema es que cuando hablamos de estos problemas que afectan a todos los españoles, y ya no digamos, en términos electorales, a los alcaldes y presidentes que nos presentamos a las elecciones dentro de unos meses, todos queremos estar al tanto, lógicamente, y opinar». Y defendió que es «razonable y saludable» poder tener un diálogo interno: «Ya que hablamos de dialogar, que dialoguemos también entre todas las federaciones del PSOE, entre todos los gobiernos autonómicos y entre todos los que tenemos voluntad de opinar constructivamente en este proceso».

El presidente de Aragón, Javier Lambán, también manifestó su disconformidad con que se ceda para aprobar los Presupuestos. «Aprobar un presupuesto no justifica cesiones que pongan en cuestión la Constitución, la unidad de España, el estado de derecho ni la decencia». Lambán dice estar «seguro» de que Sánchez «no cederá a chantajes de los independentistas, cáncer de la democracia con el que hay que acabar». El PSOE aragonés pidió explicaciones sobre la figura del «relator» porque «no la entienden».

Pero también figuras cercanas a Sánchez, como el líder en Castilla y León, Luis Tudanca, apoyó la propuesta de Page de convocar el Consejo de Política Territorial: «Es muy oportuno». Sobre la figura del relator aceptó que «se ha explicado mal, muy mal». El presidente valenciano, Ximo Puig, que es cercano a la posición de Sánchez respecto a Cataluña ha pedido «clarificar» la figura del «relator».