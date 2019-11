Rosa Díez pide el voto para Casado: «Estoy aquí por España y porque quiero que ganes las elecciones» La exdirigente socialista hace prometer al PP que no volverá a haber apaciguamiento con el nacionalismo si gana el 10-N

En la Plaza del Rey, en Barcelona, donde se firmó el Pacto del Tinell en 2003, Pablo Casado ha llevado a una invitada especial para su mitin central de campaña en Cataluña, Rosa Díez. «Es una reagrupación por España y la libertad», ha destacado Cayetana Álvarez de Toledo. Y ahí se ha dado uno de los campanazos de la campaña, cuando Rosa Díez ha pedido abiertamente el voto para Casado: «Estoy aquí porque me da la gana, porque no soy neutral, por España y porque quiero que ganes las elecciones».

Pablo Casado, junto al Salón del Tinell, donde el Partido Socialista pactó con los nacionalistas y puso en marcha un cordón sanitario contra el PP, reprochó a Sánchez sus pactos con los independentistas y volvió a hacerle tres preguntas: «¿Cuántas naciones hay en España? ¿Va usted a pactar con Torra y Junqueras si le hiciera falta a partir del domingo? ¿Qué opina de las cifras del paro?» Son las mismas preguntas que le formuló en el debate, y que siguen sin respuesta.

El líder del PP cree que el origen de lo que ocurre en Cataluña hay que buscarlo en ese Pacto de Tinell, entre el PSC, ERC e ICV, y por eso ha pedido a Sánchez que abjure ya de ese acuerdo. «No hay nada más patriótico que echar a Sánchez del Gobierno y acabar con la vía del PSOE del Tinell, y por eso queremos recuperar el espíritu de España Suma».

El independentismo «quiere» a Sánchez

En su intervención, Casado ha subrayado que «el apaciguamiento no conduce a ningún lado, hay que actuar, hay que preservar el orden y hacer cumplir la ley», ha defendido. Su proyecto para Cataluña es «que se cumpla la Constitución».

«El independentismo quiere que siga Sánchez porque tiene esperanzas de seguir con esta agenda de ruptura», ha señalado. Pero si gana el PP, el independentismo «debe perder toda esperanza».

Casado ha vuelto a hacer responsable a Sánchez de cualquier altercado que pueda cometer la minoría violenta en la jornada de reflexión o en la jornada electoral del domingo. «Ha necesitado a Torra como pulmón de su Gobierno. Ahora está en manos de Torra y de si decide apretar o no en la jornada de reflexión y electoral».

En su intervención, Rosa Díez, con una Constitución en la mano, ha explicado sus razones por las que estaba allí: «En la Constitución caben todos los estatutos y cabemos todos los demócratas». En el atril con el logotipo y el lema del PP, Díez ha confesado que ha ido «porque le da la gana», sabiendo muy bien que es un acto partidista.

«Es un acto constitucionalista y de resistentes. Ser constitucionalista en Cataluña es reivindicar que la Constitución tenga una oportunidad, que podamos hacer un acto en la calle sin que nos llamen provocadores». Díez ha defendido una sociedad «normal, no normalizada, que sea plural».

A sus 67 años, Díez se ha preguntado si ahora tiene que pedir perdón por estar en un acto del PP: «¡Anda ya!» «Soy independiente, pero no soy neutral, me importa mi país y me importa España». Y por eso, ha explicado, hace lo que cree que tiene que hacer.

«Hay que mojarse»

Díez ha recordado que ya hizo mítines con el PP en el País Vasco, cuando tenía carné socialista. «Estábamos en una circunstancia extraordinaria, en la que lo menos importante era la ideología, porque no estaba en juego la izquierda o la derecha, sino el progreso y la democracia o la regresión y el caos».

«Hay que mojarse, está en cuestión el orden constitucional, no la izquierda ni la derecha», ha avisado.

«El PP ha aprendido de sus errores, porque el apaciguamiento no es la solución», ha subrayado. «Por eso estoy aquí», ha comentado. «¿Me prometes que no va a haber más apaciguamiento si eres presidente?», le ha preguntado a Casado, quien ha contestado que sí, con la cabeza.

Díez ha pedido a los ciudadanos que sean españoles sin complejos, a que no renuncien a ser provocadores. «Hay que salir a la calle, hay que provocar en la calle, recuperar el espacio público». Hay que resistir, dijo, «hasta que gane España».

«Estoy aquí porque me da la gana, porque no soy neutral, porque me has prometido que no va a haber ni más valium, ni más ibuprofeno, ni más entreguismo al nacionalismo, y estoy aquí porque quiero que ganes las elecciones», ha confesado al terminar su intervención, lo que ha despertado el aplauso de todos en el Salón.

El PP ya invitó a Rosa Díez en septiembre, en una jornada celebrada en el Congreso de los Diputados, «Españoles en defensa de lo común». La portavoz popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, elogió a Díez, de quien dijo que es «un espíritu libre, crítico, y una mujer valiente», y confesó que le gustaría volver a verla en la política activa. De hecho, Álvarez de Toledo siempre ha sido partidaria de hacerle sitio en las listas del PP. Pero Rosa Díez rechazó de raíz esa posibilidad.

«El PP es una partido de derechas, que invita a esta socialdemócrata para que reflexionemos juntos y libremente sobre lo que pasa en España y lo que hay que hacer en defensa de lo común», aseguró entonces Díez.

Cayetana Álvarez de Toledo ha llamado a la «reagrupación» del voto y a la movilización de los constitucionalistas, y ha enviado un par de mensajes a Ciudadanos y a Vox.

Al partido de Rivera, le ha recomendado que haga autocrítica y reconozca que se equivocó al no aceptar la «agrupación patriótica de España Suma».

Y a la formación de Abascal, le ha reprochado su desestimiento constitucional. «Vox da por fracasada la Constitución de 1978 y da por fallido el Estado», ha lamentado la portavoz del PP. Cree que «es tan falaz pedir la independencia de Cataluña como defender la desaparición del Estado de las Autonomías». «Hay que tener un mínimo de respeto a la inteligencia de los ciudadanos, sin demagogia», ha pedido.