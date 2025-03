Elecciones generales, reacciones en directo | Girauta abandona la política

20.54

Hay que recordar que Ciudadanos sufrió el domingo una debacle que ha dejado a la formación con 10 escaños. Lo que le ha supuesto desaparecer en 13 comunidades, y pasar a ser sexta fuerza en el Congreso.

20.52

El político de Ciudadanos se quedó sin escaño el pasado domingo. Encabezaba la lista por Toledo. Tras anunciar que abandona la política ha lanzado una advertencia: «A los que han querido matar a Cs: Que les vaya muy bien con Vox».

20.49

GIRAUTA ABANDONA LA POLÍTICA . El dirigente naranja ha comunicado su abandono esta misma tarde en EsRadio. «A mí no me interesa la política después de Albert Rivera», ha dicho.

20.41

Los diputados cobrarán un mínimo de 3.800 euros y tendrán iPad nuevo . Los 350 diputados que resulten elegidos en las elecciones de este domingo cobrarán un mínimo mensual de 3.800 euros, podrán estrenar una tableta, modelo iPad, y dispondrán también de un móvil iPhone, tendrán que declarar su patrimonio y deberán rellenar además una relación de sus intereses particulares y profesionales, especificando de qué empresas venían cobrando hasta ahora. Los nuevos dueños de los escaños del Congreso cobrarán su primer sueldo a finales de diciembre, el mes de la sesión constitutiva de la Cámara, prevista para el 3 de diciembre, en la que tomarán formalmente posesión de su cargo al jurar o prometer la Constitución. Pero en esa primera nómina se incluirá además la parte proporcional del sueldo correspondiente a los días que median entre el 11 y el 30 de noviembre.

20.33

Cayetana Álvarez de Toledo vuelve a apostar por España Suma y Cataluña Suma junto a Ciudadanos. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso y candidata electa del PP al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha apostado por la reconstrucción del constitucionalismo y ha defendido España Suma y Cataluña Suma, ya que, a su entender, PP y Cs deben ir «juntos». En parecidos términos se ha expresado el presidente del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, que considera que «ahora no toca hacerle una OPA a Cs» como la que esta formación intentó hacer al Partido Popular.

20.18

Sin noticias de la mayoría cautelosa: el papel de Iván Redondo queda señalado. Es evidente que la estrategia de concentración del voto en torno al PSOE ha fracasado. El presidente puso voz y asumió esa estrategia. Pero el exceso de protagonismo de Iván Redondo, al que se le atribuían los grandes hitos de Sánchez, se vuelve ahora en su contra. Su papel interno queda lastrado tras esta estrategia fallida. Muchos en Ferraz estaban esperando el momento. Aunque algunas fuentes consultadas, habitualmente críticas con su estilo, apuntaban a que "hay que esperar" porque ahora es importante formar Gobierno.

20.05

Así habrían sido los resultados de las elecciones del 10N con una alianza de PP, Vox y Ciudadanos. Una alianza de Partido Popular, Vox y Ciudadanos habría ganado las elecciones generales del 10 de noviembre con mayoría absoluta en el Congreso. Los votos sumados de los tres partidos habrían logrado 177 escaños en lugar de los 152 que han obtenido entre los tres por separado. El proyecto de unidad electoral, impulsado por el PP, sin embargo, no salió adelante, a pesar de que ya en abril la derecha también habría ganado de haber sumado sus papeletas.

19.55

El mapa de los resultados de las elecciones generales, municipio a municipio . El PSOE, como en abril, además de ser el partido con más votos en el conjunto de España en las elecciones generales, ha sido también la formación con mayor número de victorias de municipios. Aunque en un número sensiblemente inferior y dejándose por el camino localidades tan importantes como Madrid capital, donde el PP ha recogido más papeletas.

19.54

La vicesecretaria general del PSOE y cabeza de lista por Asturias, Adriana Lastra, ha considerado este lunes que la "clara" victoria de su partido en las elecciones generales "con más de treinta escaños de diferencia sobre el segundo" deja claro que son "la única opción posible para conformar un Gobierno". Ese Ejecutivo, ha apuntado Lastra, debe afrontar "las reformas que el país tiene por delante" y las de comunidades como Asturias donde ha calificado de "rotunda" la victoria del PSOE al mejorar su porcentaje de voto respecto a los comicios de abril y mantener los tres diputados y los tres senadores en el Principado.

18.47

El PP y Ciudadanos han reafirmado este lunes su alianza en la Junta de Andalucía pese a la debacle de la formación naranja en las elecciones del domingo, mientras Vox, que se sitúa ahora como tercera fuerza política, ha garantizado que será "leal" con sus compromisos como socio externo del Gobierno bipartito.

18.06

ERC, Junts, Bildu y CUP se repartirán 1,7 millones en subvenciones, mientras que Cs no llega a 650.000, informa Ep.

17.35

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón , ha señalado a Albert Rivera como el responsable de «haber dado alas a la extrema derecha neoliberal». Garzón ha reprochado a Rivera «su soberbia» y sus «malas decisiones» porque, a su juicio, han servido para alimentar a Vox. «La responsabilidad del crecimiento de la extrema derecha en este país se estudiará en las universidades como la peor estrategia política», ha expresado Garzón este lunes durante una rueda de prensa. Informa Gregoria Caro.

17.30

Abascal: «No sabemos qué va a pasar en Cataluña, dependerá de si se constituye un frente popular de Sánchez con los separatistas o si hay una alianza del PSOE con PP y Ciudadanos. El Estado tiene que utilizar todos los instrumentos a su disposición y los medios antidisturbios que se necesiten».

17.28

Abascal: «Le recomendaría a Sánchez que se baje del caballo de la soberbia en el que va subido».

17.27

Abascal: «Es bastante curioso que el señor Ábalos diga que nos han frenado cuando hemos conseguido un millón de votos más».

17.24

Abascal, sobre su auge: «No le vamos a dar las gracias a Sánchez, que nos ha llevado a otras elecciones, se las damos a las personas que nos han votado».

17.21

Abascal: «No tenemos elementos demoscópicos para saber si lo que pasa en Cataluña o la inmigración es importante para el auge de Vox. Lo que hacemos es detectar problemas reales en España y estamos sabiendo conectar con la sociedad».

17.18

Abascal: «Responsabilizamos a los medios de comunicación de cualquier amenaza que se produzca contra nuestras familias»

17.14

Abascal agradece a Rivera su patriotismo en Cataluña y añade que «respeta los procesos internos de otros partidos» y que «el retroceso de Ciudadanos ha sido importante».

17.12

Abascal: «La gobernabilidad no es responsabilidad de Vox. Votaremos en contra de cualquier gobierno liderado por el Partido Socialista».

17.11

Abascal: «Tezanos demuestra que el PSOE utiliza las instituciones al servicio de un partido».

17.10

Abascal: «Hay millones de españoles que no están fabricando explosivos, que no cortan carreteras, que no están atacando el orden constitucional, que no cuestionan el sistema democrático».

17.08

Abascal: «Estos resultados convierten a Vox en dique frente al separatismo».

17.04

Rueda de prensa: Abascal (Vox) muestra su preocupación por la situación en La Jonquera (Gerona) y muestra su satisfacción por los resultados «extraordinarios» en las elecciones generales del 10-N.

17.01

La cabeza de lista por A Coruña de Más País al Congreso, Carolina Bescansa , ha reconocido que aguardaba unos resultados «mejores» en Galicia , donde la plataforma de Íñigo Errejón ha quedado relegada a una posición residual al recibir 22.474 votos, el 1,53% del total de sufragios emitidos en la Comunidad gallega. Informa Europa Press.

16.39

La dirección del PSOE andaluz ha defendido este lunes que su secretaria general y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, «sale reforzada» tras el «grandísimo resultado» del partido en la comunidad en las elecciones generales, donde ha obtenido 25 escaños, uno más que en los comicios del 28 de abril.

16.20

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban , ha apostado por que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, intente un acuerdo «por la izquierda» y ha advertido de que «es urgente» encauzar la legislatura. Además, ha afirmado que habrá que ver si el presidente del PP, Pablo Casado, opta por centrar al PP o «si va a competir por una extrema derecha con Vox». Informa Europa Press.

16.13

El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido (Cs), ha dicho este lunes que si su partido no ha obtenido el resultado que quería es porque «seguramente» se han «cometido errores», por lo que la formación tendrá que «aprender de los resultados». Informa EFE.

15.58

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi , ha advertido este lunes de que «las cosas han cambiado» respecto a abril, por lo que no volverán a facilitar un Gobierno del PSOE si este partido «camina hacia un modelo de gobernanza autoritaria» . «Las cosas han cambiado, hay una sentencia por medio, Cataluña está como está, y hay un Pedro Sánchez que durante la campaña electoral nos ha anunciado mano firme, 155, que no le temblará el pulso, que da un golpe de Estado digital y además las consultas, al viejo estilo Aznar, van a ser ilegales», ha lamentado Otegi. Informa EFE.

15.40

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos , ha acusado a simpatizantes de Unidas Podemos de colarse anoche en el interior de la sede del PSOE para «hacerse pasar por militantes socialistas» que coreaban la consigna «con Iglesias, sí» , pidiendo un Gobierno de coalición entre socialistas y morados. Informa Europa Press.

15.35

Vota: ¿Quién debería sustituir a Rivera?

15.26

El secretario del PSC, Miquel Iceta , ha asegurado este lunes que su apuesta para la gobernabilidad es conseguir un acuerdo progresista y ha advertido a todas las fuerzas del arco parlamentario de que «quien vote 'no' a la propuesta de (Pedro) Sánchez, estará votando con Vox» . Ha subrayado, además, que la prioridad es evitar otra repetición electoral y ha asegurado que el PSC apoyará las negociaciones que el ganador de las generales Pedro Sánchez abrirá en los próximos días, aunque ha descartado dos escenarios: «abrir un diálogo con Vox y una gran coalición» con los populares. Informa Europa Press.

15.02

El portavoz de Podem Catalunya , David Clarà, ha acusado este lunes al PSOE de tener «parte de la responsabilidad» en el auge de la extrema derecha por la repetición electoral y ha asegurado que la única forma de combatirla es con un Gobierno de progreso que reconozca la identidad plurinacional del Estado. Lo ha dicho en rueda de prensa para valorar los resultados de las elecciones generales de este domingo, en la que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad para formar un Gobierno progresista, estable, "que permita confrontar la amenaza y el auge de Vox".

14.52

El diputado autonómico de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño ha dicho que las elecciones generales han confirmado que su convocatoria fue «una irresponsabilidad» y que «sólo ha servido para dar una autopista a la extrema derecha » de Vox, que será la tercera fuerza parlamentaria en el Congreso con 52 diputados.

14.46

Vea cómo ha sido la carrera política de Albert Rivera en imágenes haciendo click en este enlace .

14.35

La vicealcaldesa de Madrid y miembro de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos, Begoña Villacís , ha agradecido al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, el «espacio» que ha creado en el espectro político español y promete que luchará por continuar este legado. Así lo ha manifestado la vicealcaldesa en un mensaje en Twitter después de que Rivera haya anunciado que deja la Presidencia del partido y que también renuncia a su escaño en el Congreso y deja la política tras el batacazo electoral sufrido en las elecciones generales de este domingo, en las que perdieron más de 2,5 millones de votos y 47 escaños.

14.17

El presidente catalán, Quim Torra , ha llamado de nuevo este lunes, después de las elecciones generales del domingo, al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sin lograr hablar con él , han informado a Efe fuentes de la Presidencia de la Generalitat. Torra ha telefoneado a las diez menos cuarto de hoy para hablar con Sánchez pero Moncloa ha asegurado que el líder del PSOE no podía atender la llamada porque estaba reunido, según las mismas fuentes.

14.02

El síndic de Ciudadanos en Les Corts Valencianes, Toni Cantó , ha afirmado este lunes que el líder del partido, Albert Rivera, al que se ha referido como «un gran amigo», ha dado «una lección de responsabilidad política y de honestidad» al dimitir tras los malos resultados de estas elecciones generales. « Hay muchos otros líderes políticos que no han demostrado estar a altura , que siguen encadenando fracasos, que dividen al país, y que sin embargo siguen aferrados al cargo», ha agregado Cantó.

13.59

Ábalos: «No vamos a apostar por ningún Gobierno de gran coalición. Los bloqueadores tienen ahora la oportunidad de desbloquear la situación».

13.55

La portavoz de ERC, Marta Vilalta , ha defendido este lunes que el líder de Cs, Albert Rivera, «no tenía ninguna otra alternativa» que dimitir tras los resultados de las elecciones generales de este domingo, en el que el partido naranja ha sufrido un descenso de sus resultados hasta los 10 escaños y ERC los ha superado.

13.51

Ábalos (PSOE): «Vamos a ser el dique contra el auge de la extrema derecha en España».

13.48

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha reclamado este lunes al PSOE «sit and talk» (sentarse y hablar), y ha advertido a su candidato, Pedro Sánchez, que tras las elecciones de este domingo «solo tiene dos opciones, o escuchar lo que han dicho los ciudadanos en las urnas, o permitir que la derecha siga avanzando».

13.40

El abogado del Estado en excedencia que concurrió como 'número cuatro' de Ciudadanos por Madrid a las elecciones de este domingo, Edmundo Bal , finalmente podrá entrar en el Congreso una vez que se formalice la decisión del presidente del partido, Albert Rivera, de no recoger su acta como diputado. Bal, una de las apuestas de Rivera en las generales del pasado 28 de abril, no había conseguido revalidar en estas generales el escaño que consiguió hace seis meses, pero ahora podrá recuperar un sillón en el Congreso tras la marcha de Rivera.

13.16

Ábalos comparece tras la Ejecutiva del PSOE: «No vamos a apostar por un Gobierno de gran coalición, con una derecha que no asume su responsabilidad. Hemos debido afrontar la crisis en Cataluña desde la más absoluta soledad».

13.15

Estas han sido algunas de las frases más destacadas de la intervención de Albert Rivera durante el anuncio de su despedida de Ciudadanos y de la política.

13.13

José Luis Ábalos (PSOE): «El espacio de la moderación y la centralidad se nos ha reservado en exclusiva al PSOE».

13.09

El abogado del Estado Edmundo Bal va a sustituir a Albert Rivera como diputado en el Congreso.

12.58

El eurodiputado de Cs, José Ramón Bauzá , ha manifestado este lunes, tras conocer que el presidente de su partido, Albert Rivera, abandona la política que éste «habría sido un grandísimo presidente del Gobierno» y que, a pesar de todo, «siempre será el artífice del mayor cambio que ha sufrido España en democracia». En su cuenta de Twitter, Bauzá ha escrito que «la Historia le recordará como se merece» y le ha dado las «gracias» por su trabajo a cargo de la formación naranja.

12.29

Toni Roldán se ha pronunciado sobre la dimisión de Albert Rivera.

12.20

Rivera : «Un mal resultado no cambia mis valores ni mi ideología, precisamente creo que tengo que dejar mi cargo de presidente y de diputado. Para finalizar, la tercera decisión es personal, dejo la política . He intentado con toda humildad servir a mi país, en coherencia con lo que soy, dejo la vida pública. Si bien la política lo ha sido todo durante estos años, la vida es mucho más. Ha llegado el momento de servir a mis padres, a mi hija, a mi pareja. Como la vida sigue, las cosas pasan, yo quiero ser feliz y lo haré alejado de la política. Amo a España, amo la libertad, amo la igualdad, lo haré con gratitud, sin rencor, sin mirar atrás. Gracias a todos los que me habéis permitido representar a los españoles».

12.18

Rivera: «Quiero citar una frase del presidente Obama, decía que "si para ganar tienes que dividir a la gente, vas a tener un país ingobernable". Les confieso que me preocupa el país que hay que gobernar ahora. A los que tengan que tomar las decisiones les deseo suerte y mucho acierto. Llevo años peleando para que en mi tierra, Cataluña, nos demos la mano y rememos en la misma dirección. He dicho que no podemos dividir a los españoles en rojos y azules, es el momento de unir a los españoles. Hay que buscar lo que nos une y tratar de tender puentes».

12.15

Rivera: «Anoche ya avancé que iba a asumir todas las responsabilidades en primera persona. Lo segundo que les quiero comunicar, otra decisión política, llevo cuatro años de diputado y cada día me he sentido orgulloso de eso. Ser diputado en el Congreso no es por una nómina, es un honor. En coherencia con mis valores creo que es momento de ceder el testigo como presidente y como diputado», dice el ya expresidente de Cs, que también dejará el escaño. «Es mejor que lo haga alguien que esté al 120%».

12.14

Rivera: «Hemos conseguido que España tenga un espacio liberal y un espacio de centro. Quien lidera un proyecto nunca se tiene que esconder. La primera decisión que he tomado por responsabilidad es que dimito como presidente de Ciudadanos para que en un congreso extraordinario elija el futuro del proyecto».

12.12

Rivera: «En julio de 2006, yo estaba trabajando de abogado y me eligieron presidente por casualidad de una plataforma que no tenía ningún futuro que se llamaba Ciudadanos. Queríamos que el centro político volviera a existir», comienza diciendo.

12.10

Albert Rivera: «Hoy quiero comunicarles tres decisiones: dos de ellas políticas y una de ellas personal».

12.09

Sale Albert Rivera ante el aplauso de los miembros de Ciudadanos.

12.05

El secretario de Organización, José Luis Ábalos , ofrecerá una rueda de prensa, a las 12.45 horas , tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal.

12.00

En breves instantes hablará ante los medios Albert Rivera para anunciar su dimisión y dar explicaciones tras el derrumbe de Ciudadanos en las elecciones generales del 10-N.

11.55

La vicepresidenta en funciones ha dicho que «ni las derechas de Cs y el PP entendieron que podían abstenerse y no bloquearnos, ni Unidas Podemos nos respondió a la oferta que le hicimos». Pese a ello, ha reconocido que les hubiera gustado «ampliar nuestra base». «Todos debemos reflexionar», ha señalado parafraseando a Sánchez, y ha dicho que «cuando se bloqueó la política por primera vez en este país, el PSOE con gran desgarro interno desbloqueó», facilitando la investidura de Rajoy. «Unidas Podemos tiene que entender cuál es la posición mayoritaria de la izquierda, que es el PSOE», ha sentenciado. «En este país se tiene que abrir paso la idea de que abstenerse para que otro gobierne no significa ni respaldarlo ni compartir criterios, sino dejar que gobierne para hacer oposición », ha dicho Calvo.

11.54

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo , ha sido entrevistada este lunes en 'Herrera en COPE' tras los comicios del 10-N. Después de perder tres diputados y con una fragmentación todavía mayor del arco parlamentario que hace más difícil la formación de Gobierno, la socialista ha dicho que las elecciones fueron convocadas «por la Constitución automáticamente» tras no lograr el apoyo a Sánchez en primera vuelta en julio. «Nosotros convocamos el viaje del 28 de abril», ha insistido. La dirigente ha dicho que ni a la derecha ni a la izquierda tuvieron una «respuesta constructiva» , por lo que «hemos acabado en este viaje». Sobre la pérdida de diputados, Calvo ha dicho que en Ferraz se sienten «muy agradecidos» porque por tercera vez el electorado apoyó al PSOE en un año, de modo que para ella los perdedores son Unidas Podemos y Cs .

11.45

La dimisión de Rivera supone el fin del hiperliderazgo de Ciudadanos. Durante sus trece años al frente de este proyecto político de centro liberal lo ha llegado a convertir en una pieza clave del espectro político. Rivera llegó a la Presidencia de Cs por azar el 9 de julio de 2006, al ser elegido por orden alfabético. Sacó su primer escaño como diputado en el Parlamento de Cataluña en las elecciones autonómicas de noviembre de 2006 y en los comicios del 20 de diciembre de 2015 dio el paso de presentarse a sus primeras elecciones generales con un buen resultado (40 escaños). En junio de 2016, retrocedió hasta los 32 diputados, aunque logró ser clave para la investidura de Mariano Rajoy firmando un pacto que dio visibilidad a las propuestas naranjas. En sus terceras elecciones generales, el pasado 28 de abril, Ciudadanos no consiguió su objetivo de adelantar al PP, pero se quedó a algo más de 200.000 votos. En los comicios de ayer, sin embargo, sufrió un descalabro que le ha llevado a retirarse. SIGUE EN DIRECTO LA COMPARECENCIA DE ALBERT RIVERA ANTE LOS MEDIOS Y LAS REACCIONES A SU DIMISIÓN .

11.23

Está previsto que Albert Rivera hable ante los medios a las 12 de la mañana.

11.19

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera , ha presentado su dimisión.

11.16

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado , ha apostado por trabajar desde Ciudadanos «unidos» para «reconstruir un centro político fuerte» . Respecto a la continuidad de Albert Rivera, ha señalado que lo que se decida se decidirá en la Ejecutiva y ha remarcado que, a partir de ahora, «ni lamentaciones ni excusas, a trabajar».

11.10

En un principio, Ciudadanos había anunciado una rueda de prensa para dar a conocer el análisis de la Ejecutiva convocada esta mañana. Sin embargo, fuentes de la formación naranja han confirmado que será Rivera quien salga a hablar para hacer una declaración sin preguntas.

11.00

El secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo , ha afirmado este lunes que su partido no va a «poner excusas» ante los «malos resultados» obtenidos en las elecciones generales y que habrá que «asumir responsabilidades» . Así lo ha dicho a su llegada a la sede del partido para asistir a la reunión de la Ejecutiva nacional convocada por el presidente de Cs, Albert Rivera, tras perder 2,5 millones de votos este domingo y pasar de 57 diputados en el Congreso a solo diez. Informa EP.

10.45

El presidente de la CEOE , Antonio Garamendi , ha exigido a todos los partidos políticos que pongan la «responsabilidad y el sentido de Estado encima de la mesa» y que «hagan los juegos que quieran, pero de aquí a un mes hay que montar un Gobierno estable para los próximos cuatro años ». En declaraciones en TVE este lunes, Garamendi ha dejado claro que los empresarios no quieren que «la clase política siga en la rotonda dando vueltas y vueltas», sino que «vaya para adelante» porque «no quieren más días de la marmota, que son bastante aburridos».

10.30

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, hará una declaración sin preguntas ante los medios de comunicación a las 12.00 horas.

10.10

En estos momentos se está reuniendo el Comité Ejecutivo de Ciudadanos para decidir el futuro del partido.

9.45

Teodoro García Egea afirma que «Sánchez ha perdido su referéndum personal» . El número dos del PP cree que el presidente en funciones tiene que actuar con responsabilidad después de lo que ha provocado: «convocar unas elecciones en las que pensaba que iba a obtener más representación y que lógicamente no ha conseguido. Sánchez es el bloqueo personalizado y hasta que no se vaya la política española no se va a desbloquear».

9.44

El secretario general del PP, Teodoro García Egea , ha resaltado en una entrevista este lunes en «Herrera en COPE» los resultados obtenidos por su formación frente a los que ha conseguido el socialismo. Apunta que «lo más importante era impedir que Pedro Sánchez continuara en La Moncloa y estamos viendo que no lo va a tener fácil. Los ciudadanos han pedido una alternativa moderada representada por el PP y vamos a trabajar para poder ofrecérsela a los españoles».

9.26

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos , ha garantizado este lunes, tras las elecciones generales, un gobierno progresista, rechazando de plano unas terceras elecciones. Además, ha acusado al PP y Ciudadanos de alimentar la extrema derecha, que fue la opción política que más creció en los comicios de este domingo. « Un gobierno progresista es un gobierno socialista . No digo en solitario. En principio si hemos tenido elecciones es porque no aceptamos las imposiciones de determinadas tesis, seguiremos abogando a un gobierno socialista», ha señalado Ábalos, sin aclarar si buscará un Ejecutivo de coalición con Podemos y asegurando que la etiqueta progesista no se la pueden colocar otras fuerzas.

9.18

Tsunami Democràtic ha hecho un llamamiento a bloquear la conocida como la antigua frontera con Francia a través de automóviles o a pie en La Jonquera (Girona) en la que consideran su «acción más ambiciosa» que quieren alargar tres días como protesta a la sentencia del 1-O, mientras que algunos manifestantes han iniciado minutos antes un corte.

9.05

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea , ha evitado pedir la dimisión del líder de Ciudadanos , Albert Rivera, tras el desplome registrado en las elecciones generales, aunque ha señalado que es el propio Rivera quien se tiene que preguntar si puede seguir al frente de la formación 'naranja'.

8.48

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado , convocará mañana, martes , a las 12.00 horas al Comité Ejecutivo Nacional de la formación para hacer un análisis en profundidad de los resultados de estas elecciones generales. Tras escalar 22 escaños y situarse en los 88 diputados, Casado dejará pasar este lunes y ya será el martes cuando aborde la situación que se abre ahora en España con los dirigentes y barones territoriales de su formación. El líder del PP dijo anoche que el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, es «el gran derrotado» en estas comicios y que, ahora, «la gobernabilidad es mucho más difícil» por su culpa. También exhibió su «incompatibilidad» con el «planteamiento» del jefe del Ejecutivo en funciones y adelantó que será «muy exigente» con el PSOE.

8.34

Vox ha convocado para este lunes, a las 17.00 horas , en la sede nacional del partido a los medios de comunicación para analizar el resultado de las elecciones generales celebradas ayer, de las que sale claramente reforzado tras lograr 52 escaños en el Congreso de los Diputados, más del doble de los que tenía.

8.16

El CIS de Tezanos otorgó al PSOE entre 133 y 150 escaños, hasta 30 diputados más de los que finalmente logró en las elecciones generales. También fue el sondeo que menos diputados asignaba a Vox, que incluso empeoraría según Tezanos su resultado respecto al 28-A entre 14 y 21 escaños. La última encuesta de GAD3 para ABC es la que más se aproximó a los resultados de este 10-N

8.01

El fracaso de Pedro Sánchez le obliga a otro gobierno «Frankenstein» con ERC o a una gran coalición con Casado . El PSOE no logra ni uno de sus objetivos que buscaba con la repetición de elecciones generales porque ni reforzó sus resultados, ni desgastó tanto como le hubiese gustado a sus enemigos, especialmente a Podemos, ni logró despejar la formación de un futugo gobierno, sino más bien al contrario, se complica conseguir un desbloqueo

7.26

La irrupción de Vox como tercera fuerza amarga la recuperación del Partido Popular , que se ha recuperado en parte de la estrepitosa caída de abril y ha salido fortalecido con 22 escaños más, pero solo gana en 10 provincias y 4 comunidades. ¿ Cuáles habrían sido los resultados del 10-N con una alianza de PP, Vox y Ciudadanos ? España Suma habría ganado con 177 diputados, mayoría absoluta.

7.23

Santiago Abascal fue ayer el gran triunfador de la noche electoral al llevar a Vox a convertirse en la tercera fuerza política y conseguir 52 escaños . De los 24 que tenía en el Congreso de los Diputados ha dado un salto espectacular e incluso se ha convertido en el primer partido en Murcia.

7.17

«Gracias al líder socialista el futuro de España es hoy más incierto. Además, y por su capricho, el nacionalismo separatista se ha reforzado tras estas elecciones», se destaca en el Editorial de ABC : « Sánchez castiga a España »

7.15

Manuel Marín analiza las 10 claves de la noche electoral más incierta en 45 años de democracia, que apuntan a una complejísima gobernabilidad que, de producirse, sería tan extremadamente conflictiva que no cabe descartar otras elecciones en cuestión de meses.

6.30

Además de Ciudadanos, el resto de partidos políticos también reúne a sus direcciones para analizar los resultados de estas elecciones generales del 10-N.

6.28

Buenos días. Los diferentes partidos políticos afrontan el día de hoy con la vista puesta en un posible desbloqueo. Las miradas estarán especialmente centradas en Albert Rivera, el gran perdedor de estas elecciones , que ha convocado al Comité Ejecutivo de Ciudadanos a las diez de la mañana para convocar un congreso extraordinario en el que se elegirá al líder del partido. No ha aclarado si él se presentará.