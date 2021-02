Contagiados de coronavirus: prohibido salir salvo para votar en las elecciones catalanas La Junta Electoral Central resuelve que no puede prohibir la participación presencial de los positivos en Covid-19

S. E. Madrid Actualizado: 05/02/2021 14:02h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los contagiados por coronavirus deben permanecer en sus casas en todo momento, excepto para votar de forma presencial en las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero. Un veinticinco por ciento de los miembros elegidos para las mesas electorales ya han solicitado ser eximidos de su responsabilidad por temor al Covid-19, pero la Junta Electoral Central (JEC) resolvió ayer que no puede prohibir la votación presencial de los enfermos.

El órgano que regula los procesos electorales en España estudió en su reunión de ayer, en el Congreso de los Diputados, la solicitud de un ciudadano anónimo para que no se permita a los positivos en Covid-19 acudir a los colegios electorales y se les priorice el voto por correo. Sin embargo, la JEC es clara y subraya que una decisión así extralimita sus competencias. Recuerda por otro lado que la Generalitat de Cataluña ya ha previsto protocolos sanitarios para minimizar los riesgos.

La JEC sostiene que por muchas medidas de precaución que se tomen, convocar unas elecciones en plena pandemia conlleva riesgos de contagio, como ya apuntó el año pasado ante las elecciones vascas y gallegas, que fueron aplazadas por la mala situación epidemiológica del momento. La Justicia impidió retrasar la fecha de los comicios catalanes al haber sido convocados de forma automática ante la ausencia de presidente autonómico.

La solicitud del voto por correo, apunta la JEC, se ha incrementado un 307 por ciento este año, lo que reducirá el número de votantes en los colegios electorales. Y se une esto a las medidas adoptadas tanto para facilitar ese voto no presencial como para garantizar la seguridad en el sufragio presencial.

En esos protocolos se contempla que los colectivos de personas en cuarentena -bien contagiados, bien contacto estrecho de un positivo- voten presencialmente en la franja de siete a ocho de la tarde y que los miembros de las mesas lleven equipos de protección individual integrales de alta seguridad.

«Privar del derecho de sufragio a los ciudadanos que se encuentren en cuarentena y que no hayan solicitado el voto por correo, como se pide en este escrito, no solo excede de las competencias de la Junta Electoral Central sino que además resulta de imposible o muy difícil control. El derecho de sufragio es un derecho fundamental del que no puede ser privado ningún ciudadano por la autoridad electoral», zanja la JEC en sus acuerdos alcanzados ayer.