La Junta Electoral Central señala a Marlaska por vulnerar la neutralidad que marca la Constitución El órgano que regula los procesos electorales le perdona una posible sanción por su pronta rectificación

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, vulneró el principio de neutralidad política recogido en la Constitución, según se desprende de los acuerdos alcanzados hoy por la Junta Electoral Central (JEC), órgano que regula los procesos electorales en España.

La JEC, en respuesta a una denuncia del PP, señala con claridad que Grande-Marlaska incumplió la neutralidad política que exigen los artículos 103.1 de la Constitución y los artículos 8.1 y 50.2 de la vigente ley electoral. No obstante, al contrario de lo que ha sucedido en pasadas elecciones con otros miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, esta vez la Junta no abre expediente sancionador al ministro por su pronta rectificación. Eso sí, le insta a no repetir el uso partidista de los perfiles oficiales en las redes sociales.

En concreto, el PP denunció un tuit publicado en nombre de Grande-Marlaska desde la cuenta oficial del Ministerio del Interior. En él, el ministro del Interior se despedía de su excolega de Sanidad Salvador Illa, quien dejó la cartera para ser candidato del PSC en las elecciones catalanas, y lo definía como el líder «idóneo» para el «cambio» que a su juicio necesita Cataluña.

Un mensaje partidista que atenta contra la exigida neutralidad de los poderes públicos, más si cabe en periodo electoral. «Mi reconocimiento y agradecimiento a Salvador Illa, por su coraje y trabajo incansable frente al Covid y por su talante dialogante y sereno. Son cualidades que le hacen idóneo para liderar el cambio que necesita Cataluña. Un fuerte abrazo. F. Grande-Marlaska», escribió el ministro en la cuenta oficial del departamento que dirige.

La rápida reacción de la oposición hizo rectificar pronto al Ministerio del Interior. El tuit se publicó el 26 de enero a las 21.11 horas y a las diez de la noche ya fue borrado. A las 22.55, además, el Ministerio del Interior publicó un segundo mensaje pidiendo perdón: «Los perfiles en redes sociales del Ministerio del Interior buscan ser siempre un servicio público a la ciudadanía. Pedimos disculpas por el mensaje anterior, que nunca debió ser recogido en un perfil oficial, debido a un error material que lamentamos profundamente». Por ello, la JEC se limita esta vez a reprender a Marlaska, sin que medie sanción alguna.