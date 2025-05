Abascal multiplica por 75 los que acudieron a 'su' banco de la calle Asunción 54 de Sevilla

Mismo banco en la calle Asunción 54, Los Remedios, barrio de Sevilla. Mismo discurso que hace siete años, 'luchar contra la resignación, la partidocracia, el despilfarro de las autonomías'. Mismo líder que entonces, barba y melena más desaliñada, zapatos de doble hebilla. Santiago Abascal volvió este viernes 3 de junio al banco 'donde empezó todo', pero no consiguió nada. Eran las elecciones autonómicas de 2015 y quedaron por detrás de los animalistas del Pacma y del extinto Partido Andalucista.

«Quieren más a sus mascotas que a nosotros», le dijo el líder de Vox al que le sujetaba el megáfono, Javier Cortés, presidente de la formación 'verde' en Sevilla y ahora cabeza de lista por la provincia, cuando supieron los resultados. Tan malos fueron éstos que todavía en 2018 había quienes tenían dudas en Madrid de volver a presentarse. Con el escrutinio acabado, doce diputados, no daban crédito. Se habían convertido en la llave maestra para que PP y Cs acabasen con 37 años continuados de hegemonía socialista. Era el fin de su travesía por el desierto.

Abascal ha hecho de la foto aupado en el asiento público su mito, el Abbey Road de Los Beatles. El banco mágico que multiplica por 75 sus oyentes. De los veinte, la mitad figurantes, en un mes frío de marzo a más de 1.500 ahora. El tramo último peatonal de la calle Asunción atorado, sin poder pasar una persona. De 18.000 votos andaluces en la época a más de 600.000 en las últimas generales.

Abascal subido en un banco de Sevilla.

Los de Vox están crecidos. Llenan sus mítines. Y prefieren los espacios abiertos a los cerrados. Lo hicieron en Almería, Málaga y Granada. Tienen el viento de cola. El guirigay del empadronamiento de Macarena Olona en Salobreña, su candidata, lejos de perjudicarles les ha puesto en pleno disparadero en la precampaña.

Santiago Abascal siete años después en Sevilla

Abascal volvió a dejar bien claro que los que les voten no será un cheque en blanco gratis. No van a regalar nada. Ni la abstención en el caso de que el Partido Popular no consiga la mayoría y quiera gobernar en solitario porque suma más que todas las izquierdas juntas. «Pedimos al PP que tenga un poco de humildad, estaría bien que reconocieran que el cambio en Andalucía fue gracias a Vox» , señaló el líder de la formación verde, «porque durante los últimos 40 años han sido impotentes para desalojar a los socialistas», les espetó. Considera que lo que ocurra el próximo 19 de junio será un «laboratorio» para poder alcanzar con el PP el Estado español. Se mofó de ese órdago de Moreno de repetir las elecciones si no «votais bien», afirmó. «Eso mismo dijeron cuando las elecciones de Castilla y León y ahora estamos en el Gobierno con nuestras políticas», manifestó. También hizo un guiño en busca del voto de los socialistas, «de ese partido que antes era obrero y español y ahora se ha plegado a los dictados de las agendas globalistas y los traidores de los golpistas catalanes y los filoterroristas», lo que levantó el grito de los presentes con aplausos.

"Las veces que haga falta"

«Volveremos a este banco las veces que haga falta y no le tenemos miedo a nada ni a nadie, a que nos llamen machistas, xenófobos o centralistas», se defendió de las acusaciones que les propinan cada vez que abren la boca. También dejo constancia de que van a emplear todas las armas legales contra la editorial que ha publicado libros de texto para niños donde les tachan de «herederos de la ideología nazi». «Que aprovechen el poco tiempo que les queda», vino a decir, porque suprimirán todas las leyes socialistas que los «criminalizan». «Están buscando nuestra ilegalización y no lo van a conseguir», concluyó.

Macarena Olona empleo en casi todo su discurso claves nacionales y apenas tuvo palabras para Andalucía, si no eran para alabar sus gestas históricas. «Es imposible que un señor —refiriéndose a Pablo Iglesias—, que vive en un chalé guardado por 25 guardias civiles, hable de la lucha de clases», recalcó; por eso se justifican en el multiculturalismo y el feminismo, aclaró. «Nosotros entendemos al hombre como un complemento, no como un enemigo; no criminalizamos a nadie; no aceptamos cuotas que como mujeres nos hacen ser inferiores; no llamamos madres protectoras a quienes secuestran a sus hijos, sino secuestradoras»; dejó bien claro que es una «mujer que defiende la familia como pilar fundamental de la sociedad» . «Soy completamente vuestra, que descendéis de auténticos héroes», para recalcar su compromiso con los andaluces al dar este paso al frente como candidata a ocupar el Palacio de San Telmo. Sobre Ciudadanos subrayó que «no voy a hablar porque aquí no estamos para perder el tiempo».

No obstante, Olona sostuvo en su intervención que «Andalucía siempre ha sido castigada por vuestra lealtad, siempre leal a España, siempre callada esperando su momento, esperando su lugar y hemos recibido como pago habernos convertido en territorio, no de segunda categoría, sino de tercera» y concluir que «lo único que no han podido robarnos es la tierra y el sol».

El mismo día que deja su acta de diputada al Congreso por la provincia de Granada, esta abogada del Estado contó la historia de cuando pegó su primer cartel en la capital nazarí el pasado jueves. «Acabamos el acto a la una y media de la madrugada y lo que estaba abierto más cerca para cenar era un kebab . El camarero, Farín, natural de Siria se sorprendió cuando nos vio entrar y nos dijo que él era también de Vox». «Cuando le pregunté por qué, nos dijo que llegó a España en 2004, que paga sus impuestos, que defiende a su país y que sus hijos eran españoles nacidos aquí», continúa la exportavoz del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, y él se reafirmó, «como obrero y español» que quiere para sus descendientes un «partido que defienda a su patria», concluyó.

Inauguró el mitin 'callejero' el cabeza de lista por la provincia sevillana y anfitrión Javier Cortés , que definió al partido de la nueva derecha como un «movimiento social y patriótico ya implantado por todos los rincones y esquinas de España