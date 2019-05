Así serán los resultados de las elecciones autonómicas si se repiten los votos de las generales Ciudadanos podría gobernar en la Comunidad de Madrid y Aragón pero necesitará el apoyo de Vox

Seguir Luis Cano @lcsantacruz Actualizado: 07/05/2019 07:53h

Si se repitieran los resultados de las elecciones generales en las autonómicas del 26 de mayo, Ciudadanos podría gobernar en la Comunidad de Madrid y Aragón; el Partido Popular en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Región de Murcia; y el PSOE en Asturias, Baleares, Cantabria y Navarra. Sin embargo, en todos los casos deberán pactar con los partidos de sus respectivos bloques, tanto en la derecha como en la izquierda. En Extremadura y La Rioja, Ciudadanos podrá decantar la balanza entre populares y socialistas.

Aunque negativa, la división de la derecha que tanto daño le ha hecho al PP en las pasadas elecciones generales podría no ser tan perjudicial en las elecciones autonómicas del 26 de mayo, al igual que ocurrió en las andaluzas. Con más escaños a repartir en cada circunscripción provincial, la aplicación del sistema D’Hondt resulta más proporcional y, por tanto, no prima tanto al partido vencedor, que sería el PSOE en la mayoría de los casos.

Estos serían los resultados región por región simulando el reparto de escaños a partir de los votos obtenidos por los partidos en las elecciones generales de abril de 2019.

Comunidad de Madrid

El bloque de la derecha podría mantener la mayoría en la Comunidad de Madrid si se repitieran los resultados de las elecciones generales. Sin embargo, el Partido Popular, superado en número de votos por Ciudadanos, no sería el partido con más representación. A Ignacio Aguado, cabeza de lista de la formación naranja en la región, le correspondería liderar las negociaciones para formar Gobierno, donde tendrá que contar con el apoyo de Vox, sin cuyos votos no se alcanzaría la mayoría.

Ciudadanos (29 escaños), PP (25) y Vox (19) sumarían 73 escaños en una Asamblea con la mayoría absoluta situada en 67 escaños, dos más que los necesarios actualmente, puesto que el parlamento ha subido de 129 a 132 escaños. En las pasadas elecciones, PP y Ciudadanos sumaron los asientos justos para alcanzar la mayoría, exáctamente los 65 escaños necesarios.

No obstante, en esta simulación de reparto de escaños a partir de los resultados del 28-A, no se tiene en cuenta la división de la izquierda en la Comunidad de Madrid, puesto que escisión de Podemos causada por Íñigo Errejón, Más Madrid, no concurrió a las generales. Esta división podría perjudicar a la formación morada, cuarta en número de votos en la región el 28-A, y al bloque de la izquierda en general.

Aragón

Aragón, al igual que la Comunidad de Madrid, es otra región donde Ciudadanos ha superado al Partido Popular en número de votos en las elecciones generales. Si se repiten los resultados del 28-A, el bloque de la derecha superaría en escaños al de la izquierda. La suma de Ciudadanos (15 escaños), PP (14) y Vox (7) superaría la mayoría absoluta de 34 escaños.

El socialista Javier Lambán, por tanto, no podrá repetir la presidencia autonómica a no ser que la suma hasta la mayoría fuera posible con los resultados de la Chunta Aragonesista y el Partido Aragonés, tradicionales partidos bisagra en la región, cuyos datos no recoge esta simulación puesto que no concurrieron a las generales.

Asturias

El PSOE podrá mantener la presidencia de Asturias si se repiten los resultados de las elecciones generales, pero necesitará de nuevo del apoyo de Podemos. Los socialistas obtendrían 16 escaños y la formación morada ocho, suficientes para la mayoría absoluta, fijada en 23 diputados. PP y Ciudadanos contarían con la misma representación, ocho escaños, a pesar de que los populares logran algunos votos más.

Islas Baleares

La socialista Francina Armengol podrá seguir como presidenta de Baleares si se repiten los resultados de las elecciones generales, pero necesitará de nuevo contar con el apoyo de Podemos y la coalición regional de izquierdas Més. El PSOE mejoraría sus resultados y pasaría de 15 a 19 escaños, Podemos subiría de 10 a 12, mientras que Més se quedaría en dos.

Ciudadanos logró en la región mejores resultados que el PP, pero ambos obtendrían la misma representación, diez diputados. Junto con los seis que lograría Vox, se quedan lejos de la mayoría absoluta, fijada en 30 escaños.

Cantabria

El PSOE sería el partido con más representación en Cantabria si se repitieran los resultados de las elecciones generales, pero deberá pactar con Podemos y el Partido Regionalista Cántabro (PRC). Los socialistas mejorarían su representación, de cinco a nueve diputados, Podemos sumaría un escaño y pasaría a contar con cuatro, mientras que los regionalistas se quedarían con cinco frente a los 12 actuales con los que Gobierna Miguel Ángel Revilla.

El bloque de la derecha, no obstante, se quedaría cerca de la mayoría absoluta, fijada en 18 escaños, puesto que PP (ocho diputados), Ciudadanos (cinco) y Vox (cuatro) sumarían 17 asientos.

Castilla-La Mancha

El Partido Popular podrá recuperar el Gobierno de Castilla-La Mancha si se repiten los resultados de las elecciones generales, pero necesitará del apoyo de Ciudadanos y Vox. Juntos sumarían 19 escaños (PP, 8; Cs, 6; Vox, 5) frente a los 14 diputados del bloque de la izquierda (PSOE, 12; Podemos, 2). Los socialistas, no obstante, serían el partido más votado, aunque sería insuficiente para repetir en el Gobierno.

Castilla y León

El Partido Popular podría mantener el Gobierno de Castilla y León si se repiten los resultados de las elecciones generales. Con 24 diputados, 18 menos que en las autonómicas de 2015, los populares necesitarían pactar con Ciudadanos (14 escaños) y Vox (9). El bloque de la derecha, con 27 asientos, superarían holgadamente los 41 necesarios ahora para alcanzar la mayoría absoluta en un parlamento que ha pasado de 84 a 81 diputados.

Extremadura

En Extremadura, si se repiten los resultados del 28-A, el Partido Popular podría gobernar si logra el apoyo de los otros partidos del bloque de la derecha. PP (14 diputados), Ciudadanos (12) y Vox (7) suman 33 escaños, los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

El PSOE sería con mucha diferencia el partido con mayor representación, 26 escaños, pero los seis diputados de Podemos resultarían insuficientes para el bloque de izquierdas. Sin embargo, el socialista Guillermo Fernández Vara podría seguir en el Gobierno si logra el apoyo de Ciudadanos, aunque Albert Rivera considera «prácticamente imposible pactar con el PSOE a nivel autonómico».

Región de Murcia

El Partido Popular podría seguir gobernando la Región de Murcia si llega a un acuerdo con los otros partidos del bloque de la derecha si se repitieran los resultados del 28-A, aunque su representación sería la mitad que en las autonómicas de 2015. Entonces necesitó del apoyo de Ciudadanos, y ahora sería indispensable también contar con Vox para lograr los 23 escaños que dan la mayoría absoluta. Juntos lo superarán holgadamente: PP, 11 diputados; Cs, nueve; Vox, 9. El PSOE sería el partido más votado, pero queda muy lejos de cualquier posibilidad de formar gobierno.

Navarra

La coalición Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos) sería el partido con mayor número de escaños en el parlamento navarro si se repiten los resultados del 28-A, pero quedaría muy lejos de la mayoría absoluta (26 diputados), ni siquiera con el apoyo de los dos diputados que obtendría Vox. El PSOE, con 14 escaños, sería el partido con mayor representación del bloque de la izquierda, y podría intentar formar gobierno con el apoyo de Podemos (10) y GBai (3), y sin necesidad de Bildu, indispensable ahora para la presidenta Utxue Barkos.

La Rioja

En La Rioja, si se repiten los resultados del 28-A, la representación del Partido Popular en el parlamento autonómico sería la mitad que hasta ahora, superado por el PSOE. Aún así, sería suficiente para gobernar puesto que el bloque de la derecha (PP, 11; Ciudadanos, 6; Vox, 3) alcanzaría la mayoría absoluta, fijada en 17 escaños. En esta ocasión, como ocurre en Extremadura, PSOE (11 diputados) y Ciudadanos también alcanzarían la mayoría absoluta, aunque este pacto es menos probable por la reticencia de Rivera de apoyar al partido de Pedro Sánchez.

Canarias

En Canarias, donde también se celebran elecciones autonómicas, no es posible esta extrapolación de resultados de las generales a las autonómicas puesto que el sistema es más complejo, ya que el reparto de escaños se realiza no solo teniendo en cuenta sus dos provincias sino también sus siete islas mayores.