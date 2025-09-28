Suscribete a
El vino español reformula su estrategia comercial sin olvidar EE.UU.

Las bodegas han optado por reducir sus márgenes como primera medida

La búsqueda y refuerzo de otros mercados se ha convertido en algo esencial

Los aranceles afectan al vino español
Raúl Masa

El sector del vino español vive un momento de cambios. En nuestro país, debido a los nuevos hábitos de vida más saludables, el consumo se ha moderado en los últimos años. Además, se trata de un producto al que le cuesta enganchar a ... los más jóvenes. Por si todo esto fuera poco, en primavera Donald Trump agitó el avispero comercial con sus aranceles a la entrada de mercancías en Estados Unidos. Durante un tiempo fueron al 10%, y más tarde, en la profundidad del verano, quedó al 15%. Una tasa asumible que, no obstante, obliga a reformular algunas estrategias. Aunque existe una realidad: nadie puede abandonar EE.UU. por el momento.

