Tres sociedades vinculadas a la familia Grifols y Scranton reconocen conversaciones con Brookfield para explorar una opa

Tres sociedades vinculadas a la familia Grifols, Deria, Ponder Trade y Radellor, y una cuarta sociedad ajena a la familia, Scranton Enterprises, han confirmado que han mantenido conversaciones con un grupo inversor interesado en explorar un potencial acuerdo corporativo, según han informado a ... Europa Press fuentes cercanas a dichas sociedades.

En este contexto, según fuentes del mercado consultadas, dichas sociedades habrían mantenido conversaciones con Brookfield Capital Partners (UK) Limited, que pese a asegurar este miércoles que «no está manteniendo, ni ha mantenido, conversaciones con el consejo de administración de Grifols en relación con una potencial transacción», ha reconocido que mantiene un diálogo de carácter general con los accionistas de referencia.

«Las conversaciones con dicho inversor, muy preliminares y a iniciativa de éste, no permiten concluir la materialización de la operación. Si se dieran las condiciones adecuadas, estas sociedades estudiarían apoyar una potencial operación siempre que beneficiase a todos los accionistas», han indicado fuentes cercanas a las sociedades.

En todo caso, dichos accionistas, que controlan el 30% del capital de Grifols, han confirmado que «seguirían comprometidos con la compañía y que no venderían las acciones de una sociedad familiar centenaria», a la vez que han asegurado que «de concretarse algún tipo de acuerdo, sería debida e inmediatamente comunicado públicamente».

Grifols ha liderado este miércoles las alzas bursátiles de la Bolsa española con un avance de un 3,02%, hasta situarse en los 8,382 euros por acción, después de afirmar que desconoce las informaciones sobre la reanudación de las negociaciones con el fondo canadiense Brookfield AM para lanzar una nueva Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la compañía de hemoderivados por 7.000 millones de euros.

Según los datos del mercado consultados por Europa Press, la acción de la compañía ha llegado a revalorizarse más de un 15%, hasta tocar un máximo intradía por la mañana en los 9,368 euros por acción, si bien posteriormente la subida se ha moderado hasta el mencionado 3% de la mano de Grifols y el propio Brookfield, que han negado las informaciones relacionadas con una hipotética nueva OPA.

Con todo, la subida de este miércoles le ha servido a la entidad catalana para atajar una racha consecutiva de diez sesiones en pérdidas. En lo que va de año, Grifols acumula una depreciación de un 8,37%, en tanto que la capitalización bursátil ha quedado esta jornada en los 5.300 millones de euros.

Las acciones de clase 'A' de la empresa catalana, intercambiadas en el Ibex 35, han subido el mencionado 3,02%, hasta un precio unitario de 8,382 euros, mientras que las de tipo 'B', que se negocian en el Mercado Continuo, se han elevado un 3,61%, hasta los 6,61 euros.

«Con respecto a la información publicada en ciertos medios de comunicación sobre la reanudación de las conversaciones en relación con una posible nueva oferta por las acciones de Grifols por parte de Brookfield Capital Partners (UK) Limited, la sociedad informa que su consejo de administración no tiene conocimiento sobre esta información», ha indicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la compañía de hemoderivados.

En concreto, según ha informado este miércoles 'El Confidencial', Brookfield podría haber vuelto a conversar con la familia fundadora, a través de Morgan Stanley, «para lanzar una nueva propuesta de compra por 7.000 millones de euros».

Según fuentes del sector, consultadas por dicho medio, la entidad canadiense ha reanudado las conversaciones con la familia Grifols para lanzar una nueva propuesta de compra después de que el consejo de administración de la catalana rechazase la primera a 10,5 euros por acción, lo que suponía valorar la compañía en 6.700 millones.

El consejo de administración de Grifols rechazó a mediados de noviembre la potencial oferta de Brookfield a un precio de 10,5 euros por acción y recomendó a los accionistas no aceptar este precio al considerarlo bajo.

Fue el pasado 19 de noviembre cuando se comunicó al mercado que la entidad canadiense barajaba un precio de 10,5 euros por acción en la OPA que planteba lanzar junto con la familia fundadora sobre la compañía catalana.

No obstante, el fondo informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a través de su filial británica Brookfield Capital Partners (UK) Limited de que no continuaría con la potencial oferta sobre Grifols, tras comunicar también al Comité de la Transacción de la catalana que en esas circunstancias actuales no estaba en posición de continuar.

Tras abandonar la entidad canadiense su intención de lanzar una OPA sobre la empresa española despúes de meses de negociaciones, la familia Grifols manifestó estar «muy satisfecha y contenta» por el apoyo recibido de los actuales accionistas, y entonces avanzó que «no apoyará ninguna otra operación».