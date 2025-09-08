Suscribete a
La realidad virtual y aumentada da una nueva dimensión a las tiendas

Probadores inteligentes, espejos interactivos y catálogos 3D son ya soluciones claves para optimizar procesos y generar vínculos emocionales con el cliente

La excelencia innovadora agiganta el escaparate del sector de la alta gama

Un error habitual es concebir la tecnología como mero adorno y no como herramienta estratégica
Iciar Miner

El espacio físico de las tiendas se ha redefinido en los últimos tiempos para convertirse en algo más que un simple punto de venta. Las también llamadas 'smart store' o tiendas inteligentes aspiran a convertirse en espacios donde el cliente viva la marca y conecte ... con los productos a través de experiencias multisensoriales. Se trata de captar su atención y propiciar un vínculo emocional que difícilmente se conseguía en las tiendas tradicionales y, para ello, utilizan tecnología basada en experiencias de realidad extendida (XR) capaz de combinar el mundo real con elementos digitales. Y el beneficio clave es que el consumidor percibe una experiencia personalizada, inmersiva y memorable.

