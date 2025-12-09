Suscribete a
ABC Premium
Última Hora
Cancelan la rueda de prensa de María Corina Machado previa a la recogida del Nobel de la Paz

Los interinos protestan ante el Congreso: hay trabajadores que llevan más de 30 años con contratos temporales

La precariedad en el sector público se sitúa en el 32,24%, pese a los avisos de Europa y el recorte de fondos europeos a España

La inestabilidad se dispara con trabajos temporales de sólo 37 días

Protestas de interinos
Protestas de interinos ABC
Susana Alcelay

Susana Alcelay

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La temporalidad en el sector público español se sitúa en el 32,24%, con un millón de trabajadores que, en algunos casos, llevan más de 30 años desarrollando su trabajo en plazas que un funcionario de oposición no ha cubierto. «Este tipo de contratación es ... una práctica ordinaria y abusiva dentro de la gestión pública española, como la ha denominado el TJUE en cuatro sentencias en las que insta al Gobierno español a regularizar la situación«. Así se han pronunciado este martes la Plataforma de Afectados por la Función Pública de Madrid, la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti) y la Asociación de Interinos Cesados y Afectados por la Función Pública (Aicafp), asociaciones que de forma conjunta han protestado ante el Congreso de los Diputados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app