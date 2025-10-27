Suscribete a
José Juan Ruiz: «El poder ya no se mide por el PIB, sino por la capacidad de coerción»

retos para un nuevo mundo

El economista y presidente del Real Instituto Elcano reflexiona sobre el fin de la interdependencia global y la crisis de las democracias: «Pasamos de un juego de suma positiva a otro de suma cero. Y eso cambia todas las reglas conocidas»

Jorge Galindo: «No sé cuándo dejamos de creer que construir era progresista»

José Juan Ruiz, director del Instituto Elcano
José Juan Ruiz, director del Instituto Elcano tania sieira
John Müller

John Müller

Habla con serenidad, con un tono que alterna la ironía y la advertencia. José Juan Ruiz (Tarancón, 1957), economista y técnico comercial del Estado, es una de las voces más lúcidas en el debate sobre el futuro del orden global. A lo largo de ... su vida profesional ha ocupado puestos en el Ministerio de Economía, trabajado en el sector privado -economista jefe en Argentaria, AFI y Banco Santander en América Latina- y ha sido el economista jefe y director del Banco Interamericano de Desarrollo. Su mirada mezcla erudición histórica, rigor académico y una convicción humanista: que las sociedades se sostienen en la cooperación más que en la confrontación.

