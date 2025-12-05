Suscribete a
Los alquileres que promete la nueva empresa estatal de vivienda: contratos de 75 años y precios un 50% por debajo de mercado

Sepes pasa a llamarse Casa 47 y promete que sus arrendamientos serán accesibles para 6 de cada 10 españoles

La promotora pública de vivienda impulsada por el Gobierno se atasca ya en los primeros encargos

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez
Antonio Ramírez Cerezo

Antonio Ramírez Cerezo

La nueva empresa estatal de vivienda ya tiene nombre tras más de un año fraguándose: dejará de ser Sepes, la histórica entidad de suelo del Estado, y se llamará Casa 47 en honor al artículo de la Constitución que dice que la vivienda es un derecho para los españoles ... . El proyecto es ambicioso y promete decenas de miles de alquileres asequibles con precios muy por debajo de mercado y contratos con duraciones imposibles de encontrar en toda España.

