Suscribete a
ABC Premium

Una argucia del Gobierno deja en vilo la moratoria de Verifactu para millones de empresas y autónomos

Incluye la medida en un real decreto ley junto a otras más controvertidas como el traspaso de la selección y designación de los interventores y secretarios municipales a la Generalitat

El Gobierno permitirá a los ayuntamientos movilizar para vivienda solo una pequeña parte de los remanentes que acumulan

Un funcionario trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria
Un funcionario trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria EP
Bruno Pérez

Bruno Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una argucia política para tratar de aumentar las posibilidades de que el traspaso a la Generalitat de Cataluña del proceso de selección y nombramiento de interventores y secretarios de ayuntamiento pase el corte del Parlamento mantendrá en vilo durante los próximos treinta días ... a millones de empresarios y profesionales autónomos, que tras el Consejo de Ministros de este pasado martes creían haber visto aplazada la obligación de implantar a partir del 1 de enero el nuevo sistema de facturación electrónica que permitirá a la Agencia Tributaria tener un acceso inmediato a todas las facturas que hayan emitido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app