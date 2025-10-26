Suscribete a
ABC Premium

ESPECIAL GRANDES EMPRESAS

España busca una hoja de ruta para el giro de guión de la globalización

La expansión de las grandes empresas españolas se enfrenta a las tensiones arancelarias desatadas por Trump y a las barreras regulatorias de la UE

Veinte años en China: de la globalización a la Nueva Guerra Fría

El órdago proteccionista de Trump dibuja un escenario de máxima incertidumbre para el comercio global// AFP
El órdago proteccionista de Trump dibuja un escenario de máxima incertidumbre para el comercio global// AFP

Laura Sánchez

Durante años, la globalización permitió que las empresas españolas se expandieran sin fricciones. Un proceso liderado por las grandes compañías y que permitió que España pasara de exportar el 17% de su PIB en los años 90 a superar el 35 % en 2024, según datos ... del ICEX y del Banco de España.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app