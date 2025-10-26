España busca una hoja de ruta para el giro de guión de la globalización

Durante años, la globalización permitió que las empresas españolas se expandieran sin fricciones. Un proceso liderado por las grandes compañías y que permitió que España pasara de exportar el 17% de su PIB en los años 90 a superar el 35 % en 2024, según datos ... del ICEX y del Banco de España.

Pero actualmente el comercio mundial vive inmerso en un gran giro de guión. Si durante más de tres décadas el escenario respondía al de una economía abierta, apoyada en cadenas globales de suministro y aranceles bajos, hoy el panorama está lleno de obstáculos, incertidumbre y nuevas barreras que antes no existían. El regreso del proteccionismo es bastante más que un concepto diplomático para las grandes empresas españolas: supone un desafío que ya se refleja en sus márgenes, estrategias y en cómo diseñan sus inversiones.

El nuevo orden comercial no sólo levanta barreras arancelarias. También introduce barreras invisibles: normativas, digitales, tecnológicas o climáticas. La transición energética, la protección de datos y las nuevas leyes de sostenibilidad están redefiniendo qué significa competir fuera. El informe 'Tensiones arancelarias y reconfiguración de los flujos comerciales: impacto en España', elaborado por CaixaBank Research, afirma que la exposición directa de España a la política arancelaria de EE.UU. es relativamente baja –apenas un 1,1% del PIB–, y que la exposición indirecta a través de las cadenas de valor europeas es mucho mayor. «Cuando Estados Unidos aplica un arancel al automóvil alemán, parte de ese coste recae sobre las fábricas españolas que producen componentes», explican sus autores que, además, consideran que «la globalización no ha muerto, pero se ha vuelto más cara y más política».

Enemigo en casa

No obstante, desde IE Business School, el estudio 'Aprovechar el potencial de inversión de Europa' destaca que la fragmentación interna de la UE y las diferencias regulatorias entre países son ya una barrera mayor para las empresas españolas que los aranceles estadounidenses o chinos. «La verdadera competencia no está entre países, sino entre ecosistemas regulatorios», señala el informe.

De ahí que las empresas ya no compitan sólo por precio o innovación, sino por su capacidad para adaptarse a un entorno regulatorio cambiante y a una geografía comercial cada vez más condicionada por la seguridad. En el caso de muchas de nuestras grandes compañías, esa capacidad de adaptación ha supuesto toda una reinvención. Iberdrola, Inditex, Ferrovial, Repsol, Santander, BBVA, Acciona, ACS, Grifols o Cosentino, entre otras muchas, forman parte de una generación de grandes empresas españolas que no sólo vendieron fuera, sino que han conseguido instalarse físicamente en los mercados más punteros. Esa internacionalización profunda -con filiales, plantas y alianzas locales- se ha convertido hoy en su principal escudo frente a un mundo más fragmentado.

Iberdrola es un ejemplo paradigmático de internacionalización en el sector energético. Su filial estadounidense, Avangrid, opera en 23 estados de EE.UU. y constituye una parte esencial del negocio del grupo. A través de Avangrid, Iberdrola gestiona actividades en redes y energías renovables, con planes de inversión superiores a 18.000 millones de dólares hasta 2028 en infraestructuras eléctricas y de gas. Estados Unidos se ha consolidado como uno de los principales mercados de Iberdrola, contribuyendo de forma significativa a sus resultados globales.

Las exigencias de ciberseguridad o la fragmentación de los estándares de IA son nuevas fronteras

Un enfoque similar sigue Repsol, que ha reforzado su presencia en Estados Unidos –por ejemplo en Texas y Nuevo México– con proyectos tanto de exploración de petróleo y gas como de renovables (por ejemplo, una planta solar de 632 MW en Texas). Su estrategia incluye irrumpir en mercados en origen para reducir riesgos logísticos y arancelarios. En el sector de bienes de consumo, Inditex y Mango reflejan otra vertiente de esta estrategia. En especial, Inditex explica que EE.UU. es hoy su segundo mayor mercado y mantiene un plan de inversión internacional de cerca de 1.800 millones dólares. En el sector financiero español, BBVA y Santander apostaron por la internacionalización –con BBVA generando más de dos terceras partes de su beneficio en mercados exteriores– como vía de diversificación frente a la volatilidad regional. En infraestructuras, Ferrovial ha seguido un camino similar: tras años de actividad en autopistas, aeropuertos y otras concesiones, la compañía transfirió su domicilio social a los Países Bajos como parte de su estrategia de internacionalización, dado que una gran mayoría de sus ingresos y valor bursátil se sitúa fuera de España. En paralelo, Acciona ha intensificado sus proyectos fuera de Europa –por ejemplo, en Australia y Canadá– y cuenta también con una sólida presencia en Chile en el ámbito de las renovables, junto a actividades en agua e infraestructuras.

Pasaporte innovador

La nueva etapa de la internacionalización española pasa también por la innovación. No basta con replicar modelos de negocio: hay que adaptarlos a las exigencias locales, tecnológicas y medioambientales. Grifols ha hecho de la biotecnología su pasaporte global, con centros de producción en EE.UU. y Alemania. Cosentino exporta más del 90% de su producción y ha convertido su hub en Almería en un laboratorio de materiales sostenibles. «La frontera hoy no es física, es tecnológica», subrayan desde la Cámara de Comercio de España. Las exigencias de ciberseguridad o la fragmentación de los estándares de inteligencia artificial hacen que muchas compañías deban desarrollar versiones distintas de un mismo producto según el país. Telefónica, por ejemplo, ha virado hacia una estrategia de servicios digitales y gestión de datos que le permite competir en mercados regulados con criterios muy dispares.

El auge del proteccionismo también ha devuelto protagonismo a la diplomacia económica. Las grandes corporaciones ya no actúan solas: coordinan su estrategia exterior con el Estado, embajadas y organismos públicos como ICEX o Cesce.

En 2025, España ha relanzado sus planes de apoyo a la internacionalización, con un foco en Asia-Pacífico, África y América Latina. «La diversificación geográfica será una necesidad, no una opción», advierte Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research.

Pese a los avances, la internacionalización española enfrenta desafíos estructurales. La dimensión media de nuestras empresas sigue siendo reducida, lo que limita la capacidad exportadora del tejido productivo. El 1% de las compañías concentra casi la mitad de las exportaciones totales, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. «El reto no es solo mantener a las grandes fuera, sino conseguir que las medianas también salgan», apunta desde el Real Instituto Elcano.

Antonio Bonet Madurga, presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, considera que la internacionalización de las empresas debe analizarse tanto desde la perspectiva de las propias compañías como desde la del conjunto del país. A su juicio, las organizaciones que han apostado por abrirse al exterior han experimentado un crecimiento notable y, a nivel nacional, las exportaciones desempeñan un papel cada vez más relevante en la economía. Sin embargo, advierte de que para mantener esta tendencia es necesario abordar una serie de problemas estructurales que limitan el avance.

Los expertos avisan de la diversificación geográfica ya es más una necesidad que una opción

Bonet defiende que las empresas españolas deberían orientar sus esfuerzos hacia mercados con un crecimiento más dinámico que el europeo, como los de India o China. Considera que «el futuro de España y de Europa en el ámbito de la internacionalización podría verse comprometido si se mantienen factores como las tensiones internacionales, los cambios en la geoestrategia global o la pérdida de competitividad, lo que, según alerta, conduciría por un mal camino».

Efecto desincentivador

El presidente del Club también subraya que las políticas europeas actuales no están contribuyendo a mejorar la productividad ni a favorecer la internacionalización empresarial. Explica que las grandes corporaciones se ven obligadas a cumplir con múltiples regulaciones y, además, deben garantizar que sus proveedores hagan lo mismo. Esta exigencia, añade, genera un efecto desincentivador sobre muchas pymes, que renuncian a participar en operaciones internacionales debido al elevado coste y al riesgo que ello implica.

La globalización que permitió a las empresas españolas conquistar el mundo ya no volverá tal como la conocimos. Pero eso no significa que el impulso internacional se haya agotado. Las compañías que sobreviven en este nuevo entorno lo hacen con una mentalidad más estratégica, menos dependiente del corto plazo y más consciente de que la competitividad se construye también con diplomacia, sostenibilidad y tecnología. La internacionalización ya no es sólo crecer fuera, es aprender a resistir dentro de un mundo que cambia cada año.