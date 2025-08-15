Estados Unidos negocia entrar en el capital de Intel y la tecnológica se dispara en Bolsa

El logo de Intel sobre una placa base de un ordenador

Mientras que hace una semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pedía la dimisión del CEO de Intel, Lip-Bu Tan, por presuntos lazos con China, ahora el Gobierno norteamericano negocia entrar en el capital de la histórica empresa tecnológica, según publica Bloomberg.

Según el citado medio, la Administración Trump estaría en conversaciones con la compañía para adquirir acciones, lo que supondría un espaldarazo para los intereses y la situación del grupo. Cabe recordar que la compañía norteamericana no atraviesa su mejor momento, intentando reducir gastos y anunciando grandes recortes de empleo.

Se apunta, así, a que un potencial acuerdo ayudaría a reforzar el centro de fabricación planificado de Intel en Ohio, que la empresa se comprometió en su momento a convertir en la planta de manufactura de chips más grande del mundo, aunque el proyecto se ha retrasado repetidamente.

«Las conversaciones sobre acuerdos hipotéticos deben considerarse especulaciones a menos que la administración las anuncie oficialmente», declaró el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai.

Intel, por su parte, no hizo comentarios sobre las conversaciones pero sí afirmó que están «profundamente comprometidos a apoyar los esfuerzos del presidente Trump para fortalecer el liderazgo tecnológico y manufacturero de Estados Unidos».

Con estas noticias sobre la mesa, Intel voló en los mercados. Las acciones del fabricante tecnológico se dispararon ayer por la noche un 7,38% al cierre de la sesión ante las conversaciones para dar entrada al Estado en el accionariado. En la jornada de este 15 de agosto se espera que la tendencia alcista continúe.