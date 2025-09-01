Cuándo te vas a jubilar según tu año de nacimiento: la tabla por edad

Cuándo te vas a jubilar en España según tu año de nacimiento: la tabla por edad Consulta aquí cómo queda la jubilación ordinaria para los nacidos durante el baby boom que se incorporarán paulatinamente al sistema de pensiones de España

El 'sueño' de jubilarse a la edad ordinaria cada vez está más lejos para muchos trabajadores. Las últimas reformas de las pensiones introdujeron novedades con el objetivo de sostener el sistema.

En 2027, quienes quieran jubilarse a los 65 años deberán haber cotizado al menos 38 años y seis meses. Quienes tengan una vida laboral más corta deberán esperar a los 67 años para poder retirarse del mercado laboral.

Sin embargo, quienes cumplan los 65 años en 2025, podrán comenzar a jubilarse siempre que hayan cotizado un mínimo de 38 años y 3 meses o más, lo que supone tres meses más de cotización respecto los que se jubilaron en 2024. Si no han alcanzado este periodo su edad para jubilarse será de 66 años y 8 meses.

Edad para la jubilación ordinaria a partir de 2025 2025: 38 años y 3 meses o más cotizados - 65 años | 38,3 meses o menos cotizados - 66 años y 8 meses

2026: 38 años y 3 meses o más cotizados - 65 años | 38,3 meses o menos cotizados - 66 años y 10 meses

2027: 38 años y 6 meses o más - 65 años | Menos de 38 años y 6 meses - 67 años

En función de esta tabla definida por la Seguridad Social es posible conocer el año de jubilación en función del año de nacimiento.

La edad a la que te podrías jubilar según tu año de nacimiento 1960: jubilación ordinaria en 2025 con 65 años si han cotizado 38,3 meses o más. De lo contrario, deberían esperar hasta los 66 años y 8 meses

1961: jubilación ordinaria en 2026 con 65 años si han cotizado 38,3 meses o más. De lo contrario, deberían esperar hasta los 66 años y 10 meses

1962: jubilación ordinaria en 2027 con 65 años si han cotizado 38 años y 6 meses o más. De lo contrario, deberían esperar a los 67 años

1963: jubilación ordinaria en 2028 con 65 años si han cotizado 38 años y 6 meses o más. De lo contrario, deberían esperar a los 67 años

1964: jubilación ordinaria en 2029 con 65 años si han cotizado 38 años y 6 meses o más. De lo contrario, deberían esperar a los 67 años

1965: jubilación ordinaria en 2030 con 65 años si han cotizado 38 años y 6 meses o más. De lo contrario, deberían esperar a los 67 años

1966: jubilación ordinaria en 2031 con 65 años si han cotizado 38 años y 6 meses o más. De lo contrario, deberían esperar a los 67 años

1967: jubilación ordinaria en 2032 con 65 años si han cotizado 38 años y 6 meses o más. De lo contrario, deberían esperar a los 67 años

1968: jubilación ordinaria en 2033 con 65 años si han cotizado 38 años y 6 meses o más. De lo contrario, deberían esperar a los 67 años

1969: jubilación ordinaria en 2034 con 65 años si han cotizado 38 años y 6 meses o más. De lo contrario, deberían esperar a los 67 años

A partir de 2027 los tiempos quedarían de esta forma a no ser que se hiciera ninguna otra modificación.

Además, entre otras modificaciones de los últimos años, quienes deseen dejar de trabajar antes de lo indicado se pueden exponer a una serie de penalizaciones mediante reductores. Por cada mes que se adelante la retirada, la nómina de la pensión será menor, según los porcentajes establecidos por la Seguridad Social. Además, el momento de la retirada no puede ser superior a dos años antes de la edad ordinaria marcada y se exigirá un mínimo cotizado.

Aplicación progresiva de la reforma de las pensiones Retraso de la edad de jubilación y aumento del periodo cotizado Períodos cotizados Año Edad exigida 35 años y 3 meses o más 65 años 2013 Menos de 35 años y 3 meses 65 años y 1 mes 35 años y 6 meses o más 65 años 2014 65 años y 2 meses Menos de 35 años y 6 meses 35 años y 9 meses o más 65 años 2015 Menos de 35 años y 9 meses 65 años y 3 meses 36 años o más 65 años 2016 65 años y 4 meses Menos de 36 años 36 años y 3 meses o más 65 años 2017 Menos de 36 años y 3 meses 65 años y 5 meses 36 años 6 meses o más 65 años 2018 Menos de 36 años y 6 meses 65 años y 6 meses 36 años y 9 meses o más 65 años 2019 Menos de 36 años y 9 meses 65 años y 8 meses 37 años o más 65 años 2020 65 años y 10 meses Menos de 37 años 37 años y 3 meses o más 65 años 2021 Menos de 37 años y 3 meses 66 años 37 años y 6 meses o más 65 años 2022 Menos de 37 años y 6 meses 66 años y 2 meses 37 años y 9 meses o más 65 años 2023 Menos de 37 años y 9 meses 66 años y 4 meses 38 años o más 65 años 2024 66 años y 6 meses Menos de 38 años 38 años y 3 meses o más 65 años 2025 Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 8 meses 38 años y 3 meses o más 65 años 2026 Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 10 meses 38 años y 6 meses o más A partir de 2027 65 años Menos de 38 años y 6 meses 67 años Fuente: Ministerio de Empleo / ABC

Por contra, quienes continúen trabajando más allá de la edad legal podrán tener ciertas recompensas, lo que se conoce como jubilación demorada.