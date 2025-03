Todo lo que tienes que saber del Plan de Recuperación Europeo

Con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo poniendo en marcha una consulta pública para identificar proyectos que se desarrollarán con los millones que conforman este fondo de ayudas y el levantamiento del veto de Hungría y Polonia, que había puesto en pausa el plan de recuperación europeo se retoma el tema de los proyectos que podrían revolucionar la economía española . El experto Pablo Merello, socio del sector público de Grant Thorton y miembro del equipo de fondos europeos de Grant Thornton. «NEXTGEN GT» ha sido consultado sobre esta compleja cuestión.

¿Qué es la Next Generation EU?

La Next Generation EU (Próxima Generación UE) es un instrumento que ha puesto en marchas Bruselas para hacer frente a la crisis económica generada por la pandemia. Next Generation EU está formado por dos grandes fondos , el primero es el llamado el «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia », este es el fondo más grande que tiene una dotación de 140 mil millones de euros, de los cuales 80.000 millones serán préstamos y 60.000 millones serán transferencias no reembolsables o a fondo perdido. El otro fondo o mecanismo que conforma la Next Generation EU es el « React EU », un fondo más pequeño que cuenta con un presupuesto de 12.000 millones de euros.

El Mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR de ahora en adelante) tiene previsto que el 70% de esos 60.000 millones de transferencias no reembolsables se concedan entre el año 2021 y 2022 y el 30% restante podrían concederse hasta el año 2026.

Los 80.000 millones de euros de préstamos todavía están más en el aire, pues quedan muchas cosas por aclarar por parte del Gobierno. Sin embargo, se conoce que estos serán préstamos de apoyo financiero a empresas que entrarían a partir del año 2023. Por lo que existen distintas corrientes en el tiempo para ejecutar estos fondos. La mayoría entre 2021-2022, una parte en 2023 y otra parte hasta el 2026.

Actualmente los fondos tuvieron un problema de paralización por parte de dos estados miembros de la UE, Hungría y Polonia, quienes retiraron este jueves el veto a los presupuestos europeos que vuelven a ponerse en marcha.

Parte de estos préstamos han sido ya incluidos por el Gobierno dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en partidas presupuestarias dentro de distintos ministerios por alrededor de 27 mil millones de euros. Estos 27 mil millones de euros forman parte de ese 70% del MRR de 60.000 millones y los 12.000 millones del React EU. La idea del Gobierno sería ejecutar proyectos en el 2021, por lo que el año que viene está previsto gastar 27.000 millones de euros con el objetivo de reactivar la economía europea.

¿Qué proyectos se van a ejecutar?

Existen dos tipos de proyectos diferenciados que se van a ejecutar. El primer tipo son los proyectos más habituales y se parecen más a los que se han estado llevando a cabo desde aproximadamente 1994, cuando empezó el programa operativo de fondos estructurales. Este tipo de proyectos se gestionarán a través de «ordenes de convocatorias». Estas son órdenes las publicarán las comunidades autónomas y organismos del estado a través de sus agencias que son aquellas que van a distribuir las ayudas. Estas ordenes de convocatoria que tendrán la forma de publicaciones que establecerán las pautas que tendrán que seguir y tener aquellas entidades que soliciten las subvenciones.

El segundo tipo de proyecto que se va a ejecutar son los llamados Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación (Perte). Estos son proyectos más grandes de colaboración pública- privada que pretenden ser motores de la «nueva economía».

El primer paso para la creación de los Pertes es la publicación de la Manifestación de Interés (MDI) por parte del ministerio u organismo. Aunque todavía es incierto si todos los Ministerios u organismo presentarán su MDI, el día de ayer que fue publicada la primera MDI (por el Ministerio de Industria).

¿En qué consiste la MDI?

Es una consulta pública donde el Ministerio explica los requisitos, evalúa e identifica las áreas de interés de los proyectos de aquellos que los presenten. Con la presentación de los posibles proyectos por parte de las entidades, el Ministerio evaluará que estas ideas sean «proyectos tractores» es decir, Pertes. Estos macroproyectos tendrán «efectos a largo plazo, realizados de forma cooperativa, involucrando a todos o casi todos los eslabones de la cadena de valor industrial en la que tenga intención de insertarse y con un carácter vertebrador del territorio, así como implicación de Pymes», señala el Ministerio. Este tipo de proyectos, para este ministerio, se podrán presentar hasta el 20 de enero de 2021 . Una vez finalizada esta consulta y «tras el análisis y evaluación de todas las propuestas recibidas, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo definirá las áreas de interés para la realización de futuras convocatorias de ayudas para proyectos estratégicos para la transición industrial».

Es decir, presentar un proyecto ante la MDI no supone presentarse a una convocatoria de proyecto , pero ayudará al Ministerio a plantear las áreas y especificaciones para las convocatorias de proyectos a futuro.

¿Un registro único para Pertes?

Como la mayoría de la información con respecto a los proyectos estratégicos, todavía no ha sido confirmado por el Gobierno, sin embargo, los expertos hablan de la creación de un registro único para estos macroproyectos que gestionará únicamente el ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Este registro publicará los Pertes que hayan sido evaluados y considerados pertinentes y es allí donde tendrán que apuntarse las entidades que se consideren aptas para ayudar a ejecutar el proyecto. Después de esta inscripción se ha hablado de un proceso de selección o nueva convocatoria (que no se debe confundir con las órdenes de convocatorias mencionadas anteriormente) para decidir quiénes ejecutarán el proyecto que, en este caso, cuenta con un presupuesto mínimo de 40 millones de euros.

¿Cómo podrán las pymes acceder a estos fondos?

Para que se acepten estos proyectos deben cumplir con otras características, como lo son al menos la colaboración de cinco entidades, de las cuales al menos el 40% deberán de ser pymes, por lo que las mismas podrán acceder a estos fondos si forman parte del «clúster» de empresas que ayuden a desarrollar y ejecutar algún proyecto.

¿Qué objetivos persiguen los proyectos?

Según el Gobierno los objetivos son «promover la cohesión económica, social y territorial de la UE; fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste de los Estados miembros; mitigar las repercusiones sociales y económicas de la crisis de la COVID-19 y apoyar las transiciones ecológica y digital».

¿Cuáles son los retos?

Los retos a los que se enfrenta España y Europa para poder hacer frente a este instrumento sin antecedentes históricos son muchos y muy distintos. En primer lugar que el Estado y los organismos encargados de la distribución de estos fondos y selección de estos proyectos sean capaces de ocuparse de la gestión de forma justa y correcta. Al segundo reto tendrán que enfrentarse las entidades que participarán, desde las Pymes a las grandes empresas y organismos que tendrán que desde el inicio hacer frente al llamado «reporting», múltiples revisiones, controles y regulaciones para que en el futuro no se detenga la ejecución de los proyectos y estos puedan ser financiados en su totalidad por los fondos.

Estos retos son menores comparados con lo que realmente importa, esto es que se propongan y se desarrollen proyectos que realmente generen el cambio que se han propuesto los estados miembros de la Unión Europea.