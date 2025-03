Así reacciona Europa al plan de Sánchez para salvar la temporada turística de verano

Más de 40 millones de los 82 millones de turistas que recibió España el año pasado proceden de Reino Unido (con más de 18 millones), Alemania (11,18 millones) y Francia (11,16). Los tres países concentran casi la mitad de los visitantes a nuestro ... país por lo que en gran parte de ellos depende que el plan del Gobierno para que haya temporada turística estival y así salvar parte del verano para el sector sea un éxito. El hecho de que hasta julio no se abran fronteras y se siga aplicando la cuarentena de catorce días para los turistas que llegan, supone el gran escollo para recuperar el pulso al sector.

Francia no recomienda viajar a España

Francia considera confusos y contradictorios los anuncios del Gobierno español en materia turística, y comienza por aplicar una política de «reciprocidad» que no invita en absoluto a preparar unas posibles vacaciones en España, el primer destino turístico de los franceses.

Élisabeth Borne, ministra de la Transición Ecológica e Inclusión del Gobierno francés, muy próxima a Emmanuel Macron, ha declarado a la emisora pública «France Inter»: «No puedo recomendar a los franceses que reserven sus vacaciones en España, al día de hoy. España ha optado por abrir sus fronteras, pero, al mismo tiempo, estableció normas sobre las personas que llegan en avión. Es contradictorio».

Borne hace referencia a la cuarentena de 14 días para cualquier persona que llegase a España en avión, anunciada por el Gobierno español, poco antes que Pedro Sánchez anunciase la “«apertura de fronteras» para «salvar la campaña turística estival».

Días antes, había sido el mismísimo Emmanuel Macron el que había confirmado la «reciprocidad» hacia los viajeros españoles, imponiendo una cuarentena semejante a la española. 11 millones de turistas franceses visitan España en vacaciones. Muchos de ellos se quedarán este año en Francia.

Jean-Pierre Mas, presidente de una asociación de empresas relacionadas con el turismo y los viajes, ha comentado las informaciones gubernamentales españolas en estos términos: «El anuncio llega un poco tarde para que los turistas y las empresas relacionadas con el turismo puedan aprovecharlo plenamente. Si España abre sus fronteras es probable que Francia abra las suyas. Pero, efectivamente, los retrasos y la improvisación en la salida del desconfinamiento no favorecerán a nadie».

Emmanuel Macron y Angela Merkel negociaron días pasados la proposición a la UE de un gran programa de financiación de salida de la crisis. En el marco de ese diálogo de fondo y gran calado, el presidente de Francia y la canciller de Alemania también discutieron y concertaron las fórmulas y el calendario de la apertura de fronteras, a primeros o mediados de junio, en unas condiciones de confianza mutua que parecen contrastar con la confusión contradictoria que ha parecido existir en el terreno capital de la apertura de fronteras entre España y Francia.

Cautela en Reino Unido ante la apertura de fronteras en España

Más de 18 millones de británicos disfrutaron el año pasado de sus vacaciones en España, lo que convierte a Reino Unido en el mercado más grande por nacionalidad. «La conexión entre España y Gran Bretaña es total en muchos sentidos desde el punto de vista económico y turístico», afirmó el presidente Pedro Sánchez al diario The Independent y la noticia ha sido acogida con beneplácito, aunque con reservas. «Back to Benidorm in JULY!» (¡Regreso a Benidorm en julio!) titulaba ayer el Daily Mail la noticia y en las redes sociales algunos usuarios la celebraron. Otros, sin embargo, apostaron por tomarse la información con cautela, e incluso algunos medios locales apuntaron que «queda por ver si los británicos optarán por aprovechar la relajación del confinamiento en España».

Además, de momento la apertura de fronteras no solo no es recíproca, sino que Reino Unido impondrá a partir de junio una cuarentena de 14 días para todas las personas que ingresen al país. Algunas agencias de viajes ya están planeando esquivar la cuarentena para sus clientes llevándolos a suelo británico a través de Dublín, ya que la medida no aplica para los viajeros que ingresen desde la República de Irlanda.

En todo caso, los turistas británicos no saben ahora mismo cuándo podrán viajar. Una de las reglas del confinamiento aún en vigencia es que solo se pueden realizar viajes «esenciales», tanto domésticos como internacionales y no hay todavía una fecha concreta dentro de la hoja de ruta de la desescalada para que esta orden cambie. Por si fuera poco, la imposición de la cuarentena de 14 días también aplica para los ciudadanos y residentes en Reino Unido, que entonces tendrían que permanecer en sus casas durante dos semanas tras su regreso de las vacaciones, lo que perjudica a quienes tengan que ir a trabajar.

La incertidumbre se impone en Alemania

Alemania no ha reaccionado todavía al anuncio de reapertura del sector turístico español en julio. Algunos de los periódicos que recogían este fin de semana la noticia titulaban con una declaración de intenciones. «España quiere reabrir sus fronteras a los turistas en julio», informaba por ejemplo Frankfurter Allgemeine en su página web, titular que en pocas horas fue sustituido por «Protestas en toda España contra el curso del gobierno de izquierda». Ni los grandes turoperadores ni el público han reaccionado porque el puente de la Ascensión ha mantenido en modo descanso el país hasta hoy, pero los datos permiten adelantar que el anuncio español llega un poco tarde.

Solo una tercera parte de los alemanes pasaba hasta ahora sus vacaciones en su país, pero este año «las reservas en el interior van muy por delante», según Ralph Schiller, director del turoperador de Múnich FTI Group. «La tendencia se ha invertido y los destinos más solicitados son Rügen y la costa báltica, además de Baviera, tanto para turismo de montaña como para turismo histórico alrededor de los bellos castillos». «Esto se debe principalmente a la incertidumbre sobre cuándo se recuperará la libertad de viajar», señala el vicepresidente de la Federación Alemania de Turismo, Norbert Kunz, que destaca que la reapertura de España a los turistas alemanes está pendiente todavía de unas negociaciones que apenas están empezando, mientras que las reservas requieren anticipación .

«Hay que planear ya las vacaciones o te arriesgas a quedarte sin plazas y no sabemos nada… cuáles serán las medidas de higiene, qué sucederá cuando se produzca una infección durante el viaje… aquí los clientes tienen una sensación de seguridad » resume Julia Holz, de 34 años, que ha pasado este puente en Binz, junto con su marido y sus dos hijos, que ha decidido repetir destino en las vacaciones de verano, a pesar de que es una familia fiel a Menorca desde 1992.