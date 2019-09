John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios «Mejor elecciones que el efecto económico devastador de Podemos en el Gobierno» «Esperamos que tras las urnas haya un Gobierno apoyado por constitucionalistas y no por extremistas»

España enfrenta la desaceleración económica, la resolución del Brexit, el agravamiento de la guerra comercial y la apreciación del petróleo sin Gobierno y con múltiples reformas en el albero. Tras la firma del acuerdo fiscal entre España y EE.UU. el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta (Cambridge, Massachusetts, 1947), señala que en dos días se reunirá con los consejeros delegados de las treinta principales empresas norteamericanas donde las principales preocupaciones giran en torno a estos asuntos. De Zulueta espera que las próximas elecciones hagan «replantearse» sus posturas a los partidos y apuesta por un «Gobierno apoyado por partidos constitucionalistas y no por extremistas», por lo que hubiera preferido una abstención de PP y Cs a Pedro Sánchez. Y cita al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, cuando en ABC definió la escena actual como «políticos adolescentes a los que les hemos dado un Ferrari de 47 millones de pasajeros y están a punto de estrellarlo». «Hay que tener más sentido de Estado porque España no es un Ferrari precisamente», ironiza.

-¿Qué les parece que vayamos a las cuartas elecciones en cuatro años?

-Si hemos esperado varios meses para tener un Gobierno, esperar dos o tres meses más no será un problema tan grande como lo sería el tener un mal Gobierno ya desde hoy. Esta vez, tras unas nuevas elecciones y después de haber perdido cuatro meses, habrá más presión para que los políticos se tomen mucho más en serio la formación de un Gobierno y confío en que tengamos un Gobierno antes de Navidad. Esperemos que quienes tienen que reflexionar así lo hagan y después de las elecciones podamos tener un Gobierno apoyado por partidos constitucionalistas y no por extremistas. El entorno actual político está muy sesgado a cada partido y no se piensa en el país y los españoles, ha habido una decadencia de la política desde la Transición. Pero se ha evitado lo peor: los empresarios estábamos muy preocupados con que un partido como Unidos Podemos, extremista y populista, llegara al gobierno. El ataque contra las empresas y al desarrollo de la economía hubiera sido devastador. Lo que más nos hubiera gustado sería una coalición a la alemana, de izquierda y derecha, entre PSOE, PP y Cs, o con dos al menos. Si no, un acuerdo programático, con la abstención de PP y Cs hubiera sido mejor que ir a elecciones, pero la oferta de Rivera estaba muy influida por las encuestas, porque esto se negocia con calma, no el último día.

-¿Qué les trasladan los inversores?

-Hay mucha preocupación. Depende del país: los europeos están más acostumbrados a tener extremistas en el gobierno; los americanos se asustan más, escuchan ultraizquierda y se van a la puerta de salida. Por sectores, hay temor en el sector inmobiliario, que estaba apostando mucho por España. Algunas propuestas que lleva el PSOE como la Tasa Tobin o la Google, no tienen sentido implantarlo en el ámbito nacional. Coloca a España en desventaja para atraer inversiones. Es cierto que las grandes empresas americanas (Google, Apple, Amazon, Facebook) están ganando mucho y pagan pocos impuestos en España. Por eso no estamos en contra de una tasa Google europea. Otro de los problemas que mencionan es que cada región ha hecho su regulación, desde horarios comerciales hasta el tamaño de plazas de aparcamiento, por lo que hay que negociar en cada comunidad.

-¿Afecta ya la parálisis política a la economía?

-Hace falta un Gobierno estable, que dure cuatro años y haga reformas. Un pacto de Estado educativo de al menos una generación, veinticinco años. Es absurdo que en las 370 medidas de Sánchez de becar a las mujeres en carreras como ingeniería. Si necesitas ingenieros, y en España hay vacantes de perfiles tecnológicos, beca a todos. También muchos se han ido a otros países ante el mercado laboral que tenemos. Por eso proponemos tres contratos: uno fijo, otro temporal y el juvenil. Y que haya incentivos a las empresas para ganar tamaño. La palabra progresista es muy bonita pero no está justificada la apropiación del PSOE. Porque eso implica que los demás no son tan progresistas. Ha habido más progreso económico con gobiernos de centro derecha (Suárez, Aznar y Rajoy) que con los de González, Zapatero y Sánchez.

-¿Cómo vería una nueva alza del SMI?

Lastraría el empleo y la inversión como ya lo ha hecho con el alza a 900 euros mensuales, que quitan trabajo a los jóvenes de menor formación. Hay empresas que ya no se plantean contratar jóvenes aprendices para sus empresas, no en el Círculo, pero sí en sectores como residencias geriátricas, textil, etc. Hablando con ellos te dicen que contratan menos gente por menos horas para poder afrontarlo. A final de año ya vamos a notar el efecto. O nuevas medidas como fichar, propias del siglo XIX. El otro día estuve en un centro tecnológico de ciberseguridad de varios continentes y trabajan 24 horas al día y tienen veinte empleados de veinte países. Si hablas de fichar ¡te dicen que sería una locura! Además estas medidas no se aprueban por decreto-ley, no hay urgencia, deben tramitarse como leyes.