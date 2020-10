ENTREVISTA A MIGUEL GARRIDO, PRESIDENTE DE CEIM «Estábamos al límite y esto es el golpe definitivo» El líder de los empresarios de Madrid: «No sé si el Gobierno tiene informes científicos que justifiquen su decisión o es puro capricho»

María Cuesta SEGUIR Madrid Actualizado: 02/10/2020 01:54h

El líder de los empresarios de Madrid muestra su perprejidad ante la situación creada tras la decisión del Ejecutivo de cerrar Madrid capital y otros grandes municipios de esta Comunidad Autónoma, y el enfrentamiento con la Comunidad de Madrid: «No sé si el Gobierno tiene informes científicos que justifiquen su decisión o es puro capricho».

-¿Cómo valora el cierre de Madrid?

-Con preocupación y desconcierto. Porque no sabemos si el Gobierno tiene informes científicos que justifiquen su línea de actuación o es puro capricho. Queremos conocer en qué están basando sus decisiones porque tienen consecuencias graves. Estamos muy preocupados por el efecto tan perjudicial que va a tener en la economía.

- ¿Cuánto más pueden aguantar las empresas?

-Los daños empiezan a ser irreparables. Cuando todo esto comenzó descontábamos un impacto muy duro pero pensábamos que iba a ser temporal y que, cuando se recuperara la movilidad y la confianza, se podría reactivar la actividad. Pero ahora, casi siete meses después, somos conscientes de que esto no es temporal. El impacto es definitivo. El problema es que ahora las empresas están en una situación muy endeble, por eso cualquier elemento que añada más presión convierte la situación en insuperable. Estábamos ya al límite de la supervivencia y esto va a ser el empujón definitivo.

-¿Hacia dónde deberían orientarse las medidas?

-Si se ha demostrado que los contagios vienen del ámbito familiar, los límites deberían ponerse al ámbito familiar. Hay que promover que las personas se reúnan en los establecimientos, donde hay más control, en vez de en sus casas. Sin embargo los límites se han puesto al ámbito comercial.

-¿Qué opinión le merece la gestión de la pandemia del Gobierno de Sánchez?

-No somos especialistas en el ámbito sanitario. Pero vemos la realidad. Y somos uno de los países que peor ha gestionado la pandemia del mundo. Que ello pueda obedecer también a causas no imputables a las administraciones, como nuestras costumbres o el clima... pues no lo sé, es posible. Pero es evidente que la gestión del Gobierno ha sido manifiestamente mejorable.

-¿Y la Comunidad de Madrid?

-Todos cometemos errores. También el Gobierno de la Comunidad. Pero hay maneras de atenuarlos y una de ellas es hablar con la gente a la que afectan directamente las medidas que tomas. A diferencia del Gobierno central, la Comunidad de Madrid ha tenido una enorme empatía con nosotros. Sus decisiones no siempre han sido positivas, pero hemos tenido la sensación de que han intentado atenuarlas.

-Se acaban de prorrogar los ERTE...

-No es suficiente. Los ERTE son necesarios, pero necesitamos medidas estructurales porque los problemas así lo son.

-¿Estallará una crisis social?

-Se agota el tiempo para evitarlo. Hay que proteger a las empresas para proteger el empleo. Salvarnos de la enfermedad, pero sin abocarnos a la ruina.