Directo huelga de taxis: los taxistas bloquean el Paseo de la Castellana

Madrid Actualizado: 30/07/2018 12:14h

12.15- Cientos de taxistas han ocupado ocho de los diez carriles del madrileño Paseo de la Castellana (cuatro por sentido) para protestar ante el Ministerio de Fomento, dejando solo un carril por sentido para la circulación de los vehículos de emergencias y el tráfico habitual. La protesta de los taxistas está provocando cortes de tráfico en el eje de la Castellana, según informa el Centro de Gestión de la Movilidad del Ayuntamiento. La Policía Municipal ha ido cortando las calles adyacentes al Paseo de la Castellana a medida que avanzaba el grupo de taxis.

12.06«En un principio la huelga era de dos días pero hubo un fallo del Tribunal Superior de Justicia que nos perjudicó. Así que decidimos seguir con huelga indefinida», ha manisfestado, Alberto, taxista hace cinco años en Barcelona.

11.58Huelga de taxis: los taxistas bloquean el centro de Valencia. El periodo vacacional ha evitado un colapso a primera hora del lunes. Con todo, taxistas de Valencia han parado sus vehículos a última hora de la mañana en los dos carriles centrales de la calle Colón, en la que se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno, como protesta por la proliferación de licencias VTC (vehículos de alquiler con conductor). Como consecuencia de la ocupación de los carriles centrales de la calle Colón, los vehículos de servicio público y los privados solo pueden circular por el carril bus.Los taxistas iniciaron a las ocho de la mañana una marcha lenta de vehículos hacia València por la pista de Silla y por la A-3, lo que provocó retenciones en los accesos a la ciudad. Posteriormente provocaron tráfico denso en las zonas por las que circularon en dirección a la Delegación del Gobierno, informa Alberto Caparrós.

11.55Unos 300 taxis marchan esta mañana en caravana desde el aeropuerto vizcaíno de Loiu en dirección a Bilbao, en el marco de la jornada de huelga convocada por la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) en demanda de que se limiten las licencias de vehículos con conductor como Uber y Cabify. Fuentes de la Federación Vasca del Taxi han señalado que unos 300 vehículos participan en la movilización, convocada a partir de las 10.00 horas y que, tras llegar a Bilbao, volverán de nuevo en caravana al aeropuerto.

11.50Los taxistas gallegos se suma a la huelga. Las asociaciones que aglutinan al sector en la Comunidad se han reunido este lunes en La Coruña para sellar su respaldo a la protesta, que harán efectiva desde las doce de la mañana de hoy, coincidiendo con la reunión entre el colectivo y Fomento, hasta la medianoche del martes, informa Mario Nespereira.

11.45Foto de nuestra compañera Anna Cabeza, así están las cosas en el centro de Barcelona muy afectado por esta huelga:

A las 12:00 tenemos la reunión en Fomento #aportodas — Federación Española del Taxi (@Fedetaxi) July 30, 2018

11.35 La Federación Española del Taxi (Fedetaxi) ha indicado hoy que mantendrán la huelga que llevan a cabo, al igual que otras asociaciones, por lo menos hasta el miércoles, que es cuando se reunirá la Conferencia Nacional de Transporte con presencia de las comunidades autónomas. El presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, ha dicho a Efe, horas antes del comienzo de la reunión que hoy mantienen Fedetaxi, Antaxi y Elitetaxi con el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, que su demanda es que se transfiera a las comunidades la competencia de regular el sector y que éstas se comprometan a hacer una regulación como la del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El AMB ha señalado que su reglamento, suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), no cuestiona autorizaciones existentes ni competencias estatales, sino que establece una autorización adicional para los vehículos con licencia VTC que operen en el Área Metropolitana de Barcelona.

11.31Los aproximadamente 1.500 taxis que según la Guardia Urbana mantienen colapsada la Gran Via de Barcelona están impidiendo la circulación en Paseo de Gracia en los dos sentidos de la marcha, entre las calles Diputación y Gran Via de les Corts Catalanes. Fuentes de la Guardia Urbana han confirmado a Efe que a las 07.30 horas eran 1.500 los vehículos de taxi que ocupaban la Gran Via, aunque esta cifra fluctúa y en algunos momentos pueden llegar a ser 1.800. La concentración de taxis en Gran Via de les Corts Catalanes también está provocando el corte de tráfico entre las calles Entença y Bailén, y obliga a desviar el recorrido del autobús número 59, que circula en sentido Poblenou por las calles Villarroel, Floridablanca, Ronda Sant Antoni y Pelai, ha informado Barcelona Movilidad.

11.25Los taxistas de Palma de Mallorca pararán mañana cinco horas, entre las nueve y las dos del mediodía, lo que afectará al servicio que se presta en el aeropuerto de Son Sant Joan. Cabe recordar que el pasado sábado había tenido ya lugar una protesta espontánea de los taxistas de Mallorca, que colapsó durante buena parte de la mañana el Paseo Marítimo de Palma, que es la principal vía de acceso y de salida de la capital balear, informa Josep Maria Aguiló.

11.10 Los taxistas que se encontraban desde primera hora de la mañana en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas han abandonado el aeródromo sin recoger a pasajeros dado que se han dirigido al Ministerio de Fomento, donde este mediodía está prevista una reunión con las principales asociaciones del sector. Las patronales y colectivos del gremio acordaron este domingo en asamblea acudir a la reunión con una posición común, en virtud de la que pedirán la paralización temporal de la emisión de nuevas licencias de vehículo de alquiler con conductor y que el Gobierno transfiera las competencias en este ámbito a las comunidades autónomas.

11.05 Los taxistas de Cantabria se suman la huelga convocada a nivel estatal para reivindicar la limitación de las licencias de VTC (alquiler de vehículos con conductor) y secundan un paro a partir de las 6.00 horas de este lunes que se prolongará hasta la medianoche del martes, 31 de julio. Los taxistas de la Comunidad se han sumado a esta movilización nacional al considerar que, de haberse podido aplicar el reglamento de Barcelona, que pretendía que los VTC requiriesen de una licencia municipal para operar en su área metropolitana, «habría beneficiado todo» el gremio, «porque otros ayuntamientos podrían tomar el mismo camino».

10.55El inicio del periodo vacaciones ha evitado un colapso en Valencia. La huelga indefinida de taxis no genera en la mañana de este lunes ninguna retención ni incidencia dentro de la ciudad de Valencia ni en los accesos por la Pista de Silla o la avenida del Cid, según informa el Centro de Gestión de Tráfico de València a las 9.45 horas. Con todo, el Consell reforzará metro y autobuses interurbanos durante la huelga del taxi, informa ABC Valencia.

10.05Unos 200 taxistas se han concentrado hoy para realizar una caravana de tráfico lento en los principales accesos a la ciudad. La medida tiene como objetivo apoyar a los taxistas de Barcelona, Madrid y otras ciudades españolas que están protestando por la ratio de licencias taxi/VTC (Vehículos de Transporte con Conductor). A estas horas, es imposible coger un taxi. Solo se ha reservado una veintena para cubrir unos servicios mínimos; el resto está participando en esta protesta espontánea de la que ni siquiera tenía conocimiento la Policía Local, informa Rafael Verdú.

10.00La tranquilidad ha reinado en la capital en la hora punta de la mañana de este lunes a pesar de la huelga de taxis que continúa en la ciudad, que ha dejado sin servicio de este transporte a las estaciones de tren o al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde solo unos pocos taxis llevaban -gratis- a ancianos, enfermos, embarazadas o personas de movilidad reducida. A primera hora de la mañana unos veinte taxis se encontraban parados en la estación de Atocha, aunque ninguno prestaba servicio; mientras, un cartel explicaba en español y en inglés a los viajeros de tren que el sector está hoy en huelga.