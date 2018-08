Cinco consejos para despegarte del móvil estas vacaciones 1 de cada 4 españoles de entre 18 y 65 años tiene adcción

La tecnología nos ha facilitado la vida, pero también nos ha hecho dependientes de ella, sobre todo del móvil. De hecho, 1 de cada 4 españoles entre 18 y 65 años (7,6 millones) es adicto al móvil, según el estudio realizado por Rastreator. Además, el 80% lo usa de manera continua entre 2,5 y 4 horas diarias.

Para ayudarte estas vacaciones a que te relajes y te descoectes un poco, te treaemos cinco consejos del IMF Business School para poder hacer un «plan détox» digital este verano.

1.-Resucita el despertador. Nada de programar la alarma en el móvil. De esta forma, evitaremos que esa pantalla sea lo primero y lo último que veamos cada día antes de irnos a dormir. Hay estudios que aseguran que el brillo de la pantalla momentos antes de irnos a la cama provoca insomnio, además de interrumpir el sueño. Lo mejor es dejar el smartphone en un lugar que nos obligue a levantarnos para poder cogerlo.

2.-¿Notificaciones? No, gracias. Nada de notificaciones con vibración, luz o ventanas emergentes, esto nos ayudará a consultar menos el móvil. Si por cuestiones de trabajo debemos mantenernos conectados, en ese caso solo activaremos las notificaciones de aquellas aplicaciones indispensables para cumplir con nuestras obligaciones.

3.-Amor a distancia. No necesitamos estar pegados al móvil para demostrarle cuánto nos gusta. No llevarlo encima nos ayudará a caer en la tentación de estar constantemente revisando si tenemos algún mensaje, me gusta o comentario. Podemos empezar a ponerlo en práctica mientras comemos. Alejar el móvil y disfrutar de la comida y la compañía nos ayudará a reducir el estrés tecnológico. Existen restaurantes que prohíben su uso, promoviendo el Slow Food o comida con atención, sin prisas, valorando la calidad de ésta.

4.-Mantén la calma. Es normal, sobre todo al principio, que sintamos la tentación de mirar nuestro smartphone a cada rato y esto nos genere algo de ansiedad, pero con el tiempo nos daremos cuenta de que nos olvidamos de él y se convierte en más prescindible de lo que imaginábamos.

5.-Si no lo usas, a la papelera. No nos referimos al móvil, sino a esas decenas de apps que tenemos instaladas en el móvil y que no usamos, pero que nos provocan la curiosidad de mirar el móvil al ver o escuchar que nos ha llegado algo. Eliminarlas reducirá el deseo de ver si tenemos algo sin revisar.