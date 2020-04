Aquí sí hay trabajo: el campo necesita hasta 150.000 trabajadores Las organizaciones agrarias avisan de que las restricciones por el Covid-19 les dejan sin temporeros, y temen por las campañas de frutales y hortalizas

La lucha contra el Covid-19 está llena de paradojas y, mientras se asiste a una destrucción histórica de empleos y a un alud de ERTE que colapsan las oficinas del SEPE, el jueves pasado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, puso cifra a las necesidades de mano de obra en el campo español: entre 100.000 y 150.000 trabajadores temporales para recoger las cosechas, a pocos días de que se inicien las campañas de la fruta de hueso (cereza, albaricoque, melocotón, etc...). Planas no concretó qué medidas podría adoptar el Ejecutivo, pero estas deberán tener en cuenta la actual alerta sanitaria. Sí, avanzó que tendrán que ser personas próximas a los centros de producción.

En concreto, las demandas son variables y están repartidas por gran pare de la geografía española. Desde organizaciones agrarias como Asaja, han estimado que solo en el Valle del Ebro de cara a la inminente campaña de la fruta harán falta 50.000 trabajadores temporales. También les faltan manos en otras zonas de España como en Extremadura, para la fruta de hueso: el año pasado se emplearon a 40.000 personas entre mayo y septiembre. En el caso concreto del Valle del Jerte y su tempranera cereza, durante los mayores picos de producción se llegan a emplear a 1.200 personas, según la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte. Solo a pie de campo se ocupan a unas 600 personas.

Otros casos similares son los de Alicante y el cultivo del níspero - que se concentra en la comarca de Marina Baixa - que sin la necesaria mano de obra podría quedarse sin recoger el 40% de la cosecha, que desde Asaja prevén que sea «expecional» (hasta 13 millones de kilos) por el suave invierno y las lluvias recogidas. En Alicante, también corre peligro el ajo al necesitarse cuadrillas de más de 200 personas para recogerlo durante mes y medio. Todo ello, en un momento propicio para tomar la delantera a China: el gigante asiático concetra el 83% de la producción mundal aproximadamente, y es nuestro principal competidor aunque por el coronavirus despierta cierta reticencia entre los consumidores.

Sin embargo, esta necesidad de mano de obra no es exclusiva de la agricultura sino que también afecta de lleno a la ganadería. En concreto, volviendo a tierras extremeñas, para el esquilado de cientos de ovejas cada año solían venir unos 400 esquiladores uruguayos que solían permanecer en España entre el 15 de abril al 15 de junio. Este año, a las ovejas podrían crecerles mucho más el pelaje... Desde Asaja y otras organizaciones agrarias ya están buscano solución aunque reconocen «que no todo el mundo vale para realizar esta particular labor»

Por su parte, desde Cooperativas Agroalimentarias, denuncian la situación de zonas como Huelva donde comienza la campaña de la fresa «y nos faltan 9.000 trabajadores», comenta el director de Servicios Técnicos de esta asociación Gabriel Trenzado. Este experto distingue entre tres tipos de trabajadores: el nacional, el europeo y el extracomunitario. En el caso de esta provincia andaluza, existe un convenio con Marruecos para que lleguen 9.000 personas con contrato a recoger el conocido fruto rojo: «Hasta que se cerraron las fronteras, solo pudieron llegar el 40% y esto no es suficiente», estima Trenzado.

Búsqueda de alternativas

Por este motivo, apuesta por estudiar diferentes vías de cara a los próximos cuatro meses: los parados que cobran prestación, los afectados por un ERTE, los sin papeles o los trabajadores transfronterizos, «ya que la Unión Europea permite la libre circulación de mercancias y de este tipo de personas». En su opinión, «igual la Administración tiene que fletar aviones, como en el caso de los EPIs y facilitar la venida de cuadrillas o, por carretera, repetando las medidas de seguridad y la separación social». De lo contrario, augura Trenzado, «varias producciones se podrían quedar en el campo y habría problemas de abastecimiento no grave». Además, de otra merma económica añadida a la complicada coyuntura actual.

El consenso entre las organizaciones agrarias, con matices, es generalizado: Pedro Barato, presidente de Asaja, destaca el «esfuerzo de la cadena alimentaria» durante estos días de confinamiento para mantener el suministro. Por ello, insta a prevenir que se puedan quedar cosechas sin recoger y destaca que «ya se está trabajando con el Ministerio de Trabajo en una solución para el campo» y fija su atención en los parados de larga duración en autonomías como Extremadura y Andalucía para que puedan cobrar el paro y trabajar, sin que se les deba descontar nada.

En una línea similar, se pronuncia el responsable de frutales de COAG en Aragón Oscar Moret quien constata que «la situación es complicada y falta mucha mano de obra». De fondo, por ejemplo, la inminente campaña de recogida de la cereza en el Valle del Bajo Cinca (Huesca) que comenzará el próximo 15 de abril y que se prolonga hasta mediados de junio. Moret constata que «la movilidad de los temporeros de fuera del país o de otras zonas de España es casi imposible: están ahora con sus familias». En este sentido, estima que solo tienen disponible la mitad de la mano de obra que está en suelo nacional «mientras que el otro 50% no lo sabemos».

Desde UPA apuntan que «la falta de mano de obra es un temor a corto plazao, salvo en el caso de los frutos rojos de Huelva». A su juicio, este sector «esta sobrellevando la situación «porque también se está recogiendo menos producto por la caída del consumo». Para esta organización agraria la situación podría agravarse «si las restricciones se alargan y comienzan campañas muy demandantes en mano de obra como la fruta de hueso». Por este motivo, instan al Gobierno a adelantarse a este problema «y facilitar el trasvase de fuerza de trabajo de unos sectores a otros, es algo que puede ser muy positivo». En concreto, añaden fuentes oficiales de UPA, proponen que cualquier trabajador de otro sector «que esté ahora mismo esté en el paro por el estado de alarma» pueda dedicar su tiempo a la agricultura y obtener unos ingresos. Para ello, abre la puerta a cambios normativos. «Toda la mano de obra que se pueda aprovechar que se aproveche», concluyen desde esta organización agraria.

Subvenciones

Esta semana el Ministerio de Trabajo daba luz verde, dentro del Programa de Fomento del Empleo Agrario (parte del antigüo PER), a unas ayudas superiores a los 236 millones de euros para que ayuntamientos de ocho comunidades autónomas (Andalucía, Extremadura, Aragón, Canarias, Castilla - La Mancha, Castilla y Léon, Comunidad Valenciana y Murcia) contraten a 200.000 trabajadores del campo con motivo de la pandemia, y una vez finalicen sus campañas, para emplearlos en los servicios básicos de estos municipios. Desde Trabajo destacaron que esta medida contribuye «al mantenimiento de la actividad agraria, básica para mantener el abastecimiento, especialmente durante la crisis sanitaria del Covid-19». También apuntaron que ayudará a garantizar la renta agraria y fijar población, así como a la recuperación de estas entidades locales.

En concreto, la mayoría de estos fondos (204,23 millones) se concentrarán en Andalucía y Extremadura.Mientras que las otras seis comunidades recibirán 31,81 millones de euros. Para Pedro Barato, presidente de Asaja, la medida llega a destiempo, «cuando hay trabajo en el campo», y aunque la considera positiva, cree que no es una solución ahora. En su opinión, es «una mejor política económica que se favorezca, en este momento, el trabajo en el campo» e insta a que se dejen estas ayudas, para cuando ya no haya actividad. Precisamente esta organización agraria, pidió esta semana a ayuntamientos de toda Castilla - La Mancha que no se adhieran, «ya que agravarían la situación de los agricultores y ganaderos».