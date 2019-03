Kyrgios, del ace por debajo a encararse con un espectador

Nick Kyrgios es puro espectáculo. Lo es cuando le da por jugar, un tenista estupendo que es capaz de ganar a cualquiera, y también con sus numeritos, protagonista con frecuencia por acciones cuestionables. Rompe raquetas, se enfada con los árbitros, desconcentra al rival, se encara con el público... Es el chico malo del tenis, pero también ofrece momentos únicos.

Esta vez es noticia porque en Miami, en el segundo Masters 1.000 de la temporada, logró el saque directo más inesperado. Lo hizo con un servicio por abajo, un recurso que prueba bastante y que incluso utilizó contra Rafael Nadal en Acapulco. Entonces no le salió, pero en Miami, en su duelo ante Dusan Lajovic, hizo un ace.

Make your Monday less boring with this @NickKyrgios underarm ace 😎#MiamiOpenpic.twitter.com/eH6mIrWpIB