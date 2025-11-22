Suscribete a
Xabi: «En el Madrid hay que tener un poco de mano derecha y un poco de mano izquierda»

Alonso tira de diplomacia a la hora de hablar de su modo de entrenar a este vestuario, y vuelve a mostrar un discurso conciliador

Xabi Alonso, en la sala de prensa de Valdebebas
Xabi Alonso, en la sala de prensa de Valdebebas efe
Rubén Cañizares

Madrid

A Xabi Alonso va a ser complicado, casi imposible, pillarle en un renuncio. Controla a la perfección la escena en la sala de prensa. Dice lo que él quiere decir, sin decir apenas nada. Nunca una palabra de más, ni una reflexión que encienda ... un fuego, ni lo avive. Tras un parón marcado por su primera mini crisis de resultados y diversas informaciones sobre su distanciamiento con un sector del vestuario, Xabi vuelve a tirar de diplomacia: «Las dos partes, lo táctico-técnico y la gestión del grupo son igual de importantes, pero aquí en el Madrid, evidentemente, por el entorno que hay, hay que ser fuerte mentalmente, tener equilibrio emocional y no ser una montaña rusa. Hay que tener un poco de mano derecha y otro poco de mano izquierda».

