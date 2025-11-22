real madrid
Xabi: «En el Madrid hay que tener un poco de mano derecha y un poco de mano izquierda»
Alonso tira de diplomacia a la hora de hablar de su modo de entrenar a este vestuario, y vuelve a mostrar un discurso conciliador
Madrid
A Xabi Alonso va a ser complicado, casi imposible, pillarle en un renuncio. Controla a la perfección la escena en la sala de prensa. Dice lo que él quiere decir, sin decir apenas nada. Nunca una palabra de más, ni una reflexión que encienda ... un fuego, ni lo avive. Tras un parón marcado por su primera mini crisis de resultados y diversas informaciones sobre su distanciamiento con un sector del vestuario, Xabi vuelve a tirar de diplomacia: «Las dos partes, lo táctico-técnico y la gestión del grupo son igual de importantes, pero aquí en el Madrid, evidentemente, por el entorno que hay, hay que ser fuerte mentalmente, tener equilibrio emocional y no ser una montaña rusa. Hay que tener un poco de mano derecha y otro poco de mano izquierda».
Florentino Pérez presenta unos ingresos récord a pesar de un Bernabéu sin conciertosGonzalo Cabeza
Los números que el club blanco lleva este domingo a la asamblea confirman el golpe por el veto a los conciertos, pero los expertos inciden en el buen tono de su economía
Se le cuestionó a Alonso por qué ese cambio en el equipo del Mundial de Clubes respecto a esta temporada. En Estados Unidos se vio un Madrid con bastante de su sello y a él con un tono más divulgativo y alegre. Ahora, su Madrid parece anclado en la última temporada de Ancelotti y él ha perdido su 'simpatía' ante los medios: «Todo sigue igual, solo que hay todo tipo de momentos en una temporada. Estamos con ganas de afrontar todos estos partidos antes de Navidades, con partidos importantes en Liga y Champions», dijo Alonso, en un modo de respuesta habitual en él, de dar un rodeo para no contestar a una pregunta incómoda.
«Sabemos dónde estamos, la exigencia del Madrid y todo lo que puede suceder. Lo llevamos con normalidad, con la exigencia que nos imponemos en el día a día y no hay que darle más importancia», añadió un Xabi que no ve condicionantes físicos en el equipo: «No relaciono el momento futbolístico con el momento físico. Intentamos estar preparados al máximo nivel todo el año. Ahora viene una fase exigente, con muchos partidos en pocos días, y hay que repartir bien las cargas. Físicamente los datos son buenos».
También para Alexander-Arnold, que por fin parece listo para volver a jugar de titular tras más de dos meses sin hacerlo. Eso no quiere decir que a Xabi se le pasen más opciones por la cabeza: «Este parón lo hemos utilizado con Trent para ponerse más a punto, pero luego Fede puede seguir jugando ahí. Y hay más posibilidades en esa posición. También está Militao, que lo ha hecho con Brasil, y Asencio, que ya lo ha hecho con nosotros».
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete