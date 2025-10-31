Suscribete a
La Aemet avisa de tormentas para el Día de Todos los Santos

Xabi perdona a Vinicius: «Habló desde el corazón y no habrá ninguna represalia»

El entrenador tolosarra valora muy positivamente el perdón del brasileño y no le da importancia a que en su tuit no le mencionase: «El tema está zanjado»

Xabi Alonso, durante su comparecencia en Valdebebas efe
Rubén Cañizares

Madrid

Cinco días después del clásico que afianzó el proyecto de Xabi Alonso, a la vez que provocó un terremoto por el desaire de Vinicius al entrenador tolosarra delante de todo el Bernabéu, tocaba escuchar al entrenador tolosarra. El brasileño se disculpó el miércoles. Primero en ... privado, y luego en público. Ahí su perdón fue para todos, menos para Xabi. Algo que sí sucedió en la intimidad, según confirmó Alonso este viernes en Valdebebas: «El miércoles tuvimos una reunión con todos y Vinicius estuvo impecable. Habló con sinceridad y estuvo muy bien. Para mí, queda zanjado».

