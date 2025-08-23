Xabi Alonso: «Claro que he hablado con Rodrygo»

La temporada ya está en marcha para el Real Madrid y eso significa carrusel de partidos, de rivales y, claro, de ruedas de prensa de Xabi Alonso. El tolosarra se sentó en la sala de prensa de Valdebebas antes del duelo contra el Oviedo (este domingo, 21.30 horas) con los mismos temas calientes de estas primeras semanas de curso. Pero Xabi sabe perfectamente qué contestar y cómo contestar para llevar el discurso a su terreno.

Noticia Relacionada El Bar de Mou Mastantuono 30, Lamine 2030 Ignacio Ruiz-Quintano

«Para mí, mi etapa en el Madrid ha empezado ahora. El Mundial de Clubes era un contexto diferente. Esta es ahora una plantilla diferente que estamos construyendo. Las decisiones de jugar o no, y de hacer el once son mías, única y exclusivamente. Mías y del staff. Claro que he hablado con Rodrygo, como hablo con muchos jugadores. Cuento con todos los jugadores», dice Xabi, con el brasileño otra vez en el foco de una posible salida.

De ahí que Alonso no sea tajante cuando se le cuestiona si la plantilla está cerrada. Él bien sabe, que se fue del Madrid en su etapa de jugador en los últimos días de agosto del mercado de 2014, que todo puede pasar en este club: «Yo estoy contento con la plantilla que tenemos, pero siempre hay que estar preparado por si hay algún cambio».

Uno de esos cambios ha sido la llegada de Mastantuono. Xabi no descarta su inclusión en el once en el Tartiere: «Le vi bien el otro día. Tuvo buen impacto, buena energía. Como va en la convocatoria, tiene opciones de jugar». Para Alonso, Franco puede jugar en varias posiciones de ataque: «Mastantuono puede jugar en la última línea, como de enganche. En River jugó de 10, de mediapunta, en su última época. Tiene movilidad y capacidad de asociación. No es solo bueno en jugada individual, también le gusta asociarse».

La anécdota de la comparecencia la puso un periodista argentino, que le preguntó a Xabi sobre la polémica por llamar Franco (su nombre de pila) a Mastantuono, algo que algunos están utilizando en modo mofa por lo que ese nombre supone para España como país: «No he hablado con él de esto. Me centro con el jugador. Le veo bien a Franco, parece que lleva más tiempo del que realmente lleva. Le veo con una sonrisa más que con una preocupación»