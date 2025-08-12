Guler y Mbappé ilusionan

Si el Real Madrid de Xabi Alonso o, al menos, el primer boceto del tolosarra, va a ser lo que se vio en Innsbruck, es evidente que Rodrygo parte del mismo lugar en el que se quedó durante el Mundial de Clubes. Allí fue Gonzalo el que sentó al brasileño. En este inicio de temporada 25-26, es Brahim el que le ha tomado la delantera a Goes, como sucedió en la victoria blanca ante el débil Tirol austríaco por un contundente 0-4.

Jugó el Madrid su primer, y único (si no contamos el partidillo de entrenamiento ante el Leganés de la pasada semana, que acabó 4-1) partido de pretemporada con el malagueño acompañando en el ataque a Mbappé y Vinicius. Atrás, Militao volvió a ser la pareja de Huijsen. Trent antes que Carvajal. Y Carreras jugando sus primeros minutos de blanco.

En el centro del campo, Xabi tiró de lo poco que tenía. Sin los lesionados Valverde, Camavinga y Bellingham, Alonso optó por Tchouaméni, Ceballos y Arda. Un Güler que le dio continuidad a su buen papel en Estados Unidos en ese nuevo rol de doble seis en el que está dando tan buen rendimiento. De sus botas salió un zurdazo al larguero, un libre directo también a la madera y los dos pases del 0-1 y el 0-2. La 'inversión' de Xabi en esa posición del turco sigue con plusvalías. Y, pronto, con dividendos.

Fue un Madrid intenso, comprometido y peleón. Se vio correr a Vinicius y a Mbappé. Veremos si no es flor de un día. Y se vio con chispa a ambos, con el brasileño volcado a la izquierda y Kylian jugando de '9'. Su primer partido con el '10' a la espalda, y su primer gol con ese nuevo número. Control, giro y con la izquierda. Fue el 0-2, en el 12.

Dos minutos antes, el marcador lo había abierto Militao, en un remate de cabeza con intriga que acabó entrando en la escuadra de Stejskal. Ya había visto portería el brasileño en el partidillo contra el Leganés, en el que anotó desde el centro del campo. Su total recuperación de su segundo cruzado roto es una de las mejores noticias que puede tener Xabi Alonso. No anda sobrado de centrales. De centrales que inspiren seguridad y confianza. Ahí están las manchas de Rudiger y, sobre todo, de Asencio, durante el Mundial de Clubes. Y el interrogante de Alaba, quién seguramente ya haya jugado los 25 mejores partidos de su carrera.

La primera mitad acabó con un placaje de un 'steward' a un aficionado local, completamente vestido de blanco, que saltó al terreno de juego para hacerse un selfie con Mbappé. Se llevó el moratón, pero también el premio. Sarna con gusto no pica.

Del vestuario salió el Madrid con el mismo equipo, síntoma de que Xabi tiene claro su equipo titular para el debut contra Osasuna. Hasta el minuto 60, no llegó la tormenta de cambios. Una hora exacta de rodaje para el once que empezará la Liga contra los navarros. Una hora en la que le dio tiempo a Mbappé a sumar un segundo tanto a su cuenta. Pase filtrado de Tchouaméni, que como sucede con Guler, la llegada de Xabi Alonso le ha dado un salto de calidad, carrera de Mbappé, regate al portero y remate a puerta vacía. 0-3 en el 59.

El francés fue uno de los dos jugadores, junto a Arda, que jugó más minutos (83), y estuvo a pocos centímetros de regresar a Madrid con un triplete. En el 70, otro brillante pase de Guler puso al francés solo ante Eyckmar, el portero suplente del Tirol, que logró taponar su disparo con la entrepierna. En el 79, también abortó otro buen disparo de Mbappé desde la frontal. Fue Rodrygo, a pase de Kylian, el que redondeó la goleada en el 82, con un bonito golpeo con el interior. Veremos si es su último tanto con la camiseta blanca. Todo es posible.