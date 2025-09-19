Alineaciones probables del Alavés - Sevilla de LaLiga EA Sports 2025-26: onces y banquillo de suplentes

Los jugadores del Sevilla, en un entrenamiento de esta semana en la ciudad deportiva

Nuevo examen para el Sevilla FC de Almeyda, que este sábado, en partido correspondiente a la 5ª jornada de LaLiga EA Sports, comparece en el Estadio de Mendizorroza para medirse al Deportivo Alavés. Un rival que bien podría ser directo de los nervionenses por la permanencia y que ha empezado a gran ritmo la temporada facturando siete puntos de doce posibles y venciendo al Athletic Club en San Mamés. Muy bien tendrá que hacer su trabajo el Sevilla en Vitoria ante un equipo con la moral reforzada tras los tres puntos cazados en la Catedral.

Cuatro puntos de doce posibles suman los pupilos de Almeyda, que abrieron la temporada cayendo en San Mamés (3-2), luego hicieron lo propio con el Getafe en casa (1-2), se resarcieron venciendo al Girona (0-2) e igualaron la pasada jornada con el Elche (2-2) en Nervión elevando hasta los 50 los días consecutivos del equipo sevillista sin ganar dos partidos seguidos. Una racha propia de otros tiempos a los que la entidad de Nervión ni su afición estaban habituados.

El posible once del Sevilla ante el Alavés

Sin embargo, ya se sabe que con las actuales circunstancias económicas y deportivas se daría por buena una temporada en la que se sufriera menos que la pasada. Para eso trabajan Almeyda y sus jugadores. Joan Jordán, que se viene ejercitando ya parcialmente en el césped aunque aún no esté integrado en el trabajo grupal, es la única baja del Sevilla para Vitoria una vez que se han recuperado Akor Adams y Ejuke, los últimos en restablecerse de sus lesiones. La lista de expedicionarios a tierras alavesas la forman los siguientes 24 futbolistas: Nyland, Odysseas, Alberto Flores, Carmona, Juanlu, Marcao, Nianzou, Kike Salas, Cardoso, Castrín, Suazo, Azpilicueta, Gudelj, Agoumé, Mendy, Sow, Januzaj, Vargas, Ejuke, Peque, Alfon, Alexis, Isaac y Akor.

Alineaciones probables del Alavés - Sevilla Sevilla FC Vlachodimos; Juanlu, Nianzou, Marcao, Suazo; Mendy, Agoumé; Alfon, Sow, Vargas; Isaac Romero.

Almeyda cambió el sistema la pasada jornada para medirse al Elche, pasando a jugar con tres centrales y dos carrileros, y ahí radica una de las dudas del once para Mendizorroza junto a la portería. Además, hay dos partidos la próxima semana y esto también podría condicionar los planes del técnico. Vlachodimos se estrenaría en la portería, con una línea defensiva formada de derecha a izquierda por Juanlu, Nianzou, Marcao y Suazo. En el centro del campo repetirían Mendy y Agoumé formando el doble pivote. Más adelantado jugaría Sow, con Vargas y Alfon como acompañantes en el ataque de Isaac Romero.

El posible once del Alavés ante el Sevilla

Con el objetivo de la permanencia como absoluta prioridad, el Alavés suma siete puntos y se ha instalado en la zona alta del Campeonato. Sólo ha perdido un partido, con el Betis (1-0); ha empatado con el Atlético de Madrid en casa (1-1) y ha ganado en Mendizorroza al Levante (2-1) y en San Mamés al Athletic Club. Que repita el entrenador, Chacho Coudet, y buena parte del bloque de la pasada temporada son razones a considerar para entender el óptimo arranque albiazul. Es un equipo ya hecho que apenas ha recibido tres goles en cuatro jornadas.

Alineaciones probables del Alavés - Sevilla Deportivo Alavés Sivera; Johnny, Garcés, Tenaglia, Diarrá; Blanco, Ibáñez; Aleñá, Guridi, Carlos Vicente; Boyé.

Mucho más claro parece el once del conjunto vitoriano. Sivera repetiría entre palos, con una línea de retaguardia formada por Johnny, Garcés, Tenaglia y Diarrá. En el doble pivote formarían Blanco e Ibáñez, con Guridi más adelantado, Carlos Vicente y Aleñá como extremos, y Boyé en punta. No se descarta la opción de que juegue con dos delanteros y pueda haber dupla con Mariano o Toni Martínez.