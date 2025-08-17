Suscríbete a
Athletic Club - Sevilla: Notable en actitud, suspenso en aptitud (3-2)

Los goles de Lukebakio y Agoumé igualaron el partido en la segunda mitad, pero los errores defensivos volvieron a penalizar demasiado

Carmona, Lukebakio y Agoumé celebran el gol del belga
Candela Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sentimientos encontrados tras el debut del Sevilla FC en LaLiga. Puntuar se consideraba una victoria en San Mamés ante la falta de inscritos, y estuvo muy cerca de hacerlo. Lo cierto es que el primer partido oficial de Almeyda elevan las expectativas, ... que no eran demasiado altas. Hizo competir a un equipo muy corto en uno de los escenarios más complicados de la competición casera. Tras una primera parte sólida, el equipo se puso 2-0 a diez minutos del descanso. Un ‘penaltito’ en contra desmoronó al plantel y el Athletic supo aprovecharse de la situación con un excelso Nico Williams. No obstante, el cuadro sevillista no tiró la segunda mitad y consiguió igualar un 2-0 en contra tras el descanso, con golazos de Lukebakio y Agoumé. Parecía que la suerte volvía a sonreír al equipo hasta que los errores defensivos, y el escaso fondo de armario, propiciaron la sentencia de Navarro.

