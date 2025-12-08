Suscríbete a
+Nervión

Sorteo de la Copa del Rey: horario, dónde ver y posibles rivales del Sevilla en dieciseisavos

Consulta aquí todos los detalles y criterios a seguir en el sorteo de este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas

Trofeo de la Copa de S. M. El Rey
Trofeo de la Copa de S. M. El Rey ABC

F. M.

El sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025-26, con la presencia del Sevilla FC entre los 32 equipos clasificados tras eliminar al Toledo y al Extremadura, se celebra este martes 9 de diciembre de 2025 a las ... 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Podrá seguirse en directo en televisión a través de Teledeporte y Movistar Plus+, mientras que en streaming estará disponible en los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app