Sorteo de la Copa del Rey: horario, dónde ver y posibles rivales del Sevilla en dieciseisavos

El sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025-26, con la presencia del Sevilla FC entre los 32 equipos clasificados tras eliminar al Toledo y al Extremadura, se celebra este martes 9 de diciembre de 2025 a las ... 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Podrá seguirse en directo en televisión a través de Teledeporte y Movistar Plus+, mientras que en streaming estará disponible en los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Los partidos de esta ronda se jugarán entre los días 16 y 18 de diciembre. Se mantiene la condición de partido único, jugándose en el campo del equipo de menor categoría. La principal novedad es la entrada en esta fase de dieciseisavos de los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España 2025: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club. Ninguno de ellos ha jugado las rondas previas del torneo del K.O. y ahora se incorporan directamente al bombo.

Estos 4 'cocos' serán emparejados con los clubes de menor categoría que han logrado avanzar en el torneo. El Atlético Baleares, único superviviente de Segunda RFEF tras eliminar al Espanyol, tiene asegurado enfrentarse a uno de los cuatro grandes. Los otros tres se medirán a adversarios de Primera RFEF, siendo uno de ellos obligatoriamente el Ourense, que accedió al torneo como campeón de la Copa Federación.

Los otros dos equipos de Primera RFEF se medirán a rivales de Primera división, mientras que los nueve conjuntos clasificados de Segunda división se emparejarán igualmente con equipos de la máxima categoría. Tras aplicar todos estos criterios, quedarán libres dos equipos de Primera que protagonizarán el único cruce de dieciseisavos entre clubes de LaLiga EA Sports (Primera división).

El Sevilla FC, por tanto, puede toparse en esta ronda con un equipo de Primera RFEF (menos el Ourense), un Segunda división o, en el peor de los casos, un Primera división (menos los cuatro de la Supercopa). Ello quiere decir que existe una pequeña probabilidad de que haya derbi Sevilla - Betis en estos dieciseisavos de final coperos.

EQUIPOS CLASIFICADOS:

Primera división (17): Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante, Real Sociedad, Betis, Elche, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia y Celta.

Segunda división (9): Huesca, Cultural Leonesa, Sporting, Eibar, Albacete, Deportivo de la Coruña, Racing, Burgos y Granada.

Primera RFEF (5): Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina, Real Murcia y Ourense.

Segunda RFEF (1): Atlético Baleares.