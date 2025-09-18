Suscríbete a
+Nervión

Sevilla FC

Almeyda se replantea cómo defender en Vitoria

Tras ganar en Montilivi, el argentino cambió de forma radical la zaga para el duelo ante el Elche y ahora deberá decidir qué plan seguir para enfrentarse al Alavés

Marcao: «Ahora tenemos a un entrenador que ha jugado al fútbol y entiende la cabeza de los jugadores y eso es clave»

Almeyda ha utilizado a 25 futbolistas en un mes de competición

Almeyda, Marcao y Ejuke llegan a la Catedral
Almeyda, Marcao y Ejuke llegan a la Catedral Manuel Gómez
Nacho Pérez

Nacho Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Sevilla de Almeyda buscará el próximo sábado en Vitoria reencontrarse con el camino de la victoria. El cuadro nervionense consiguió sumar sus primeros tres puntos del curso el pasado 30 de agosto cuando visitó al Girona en Montilivi (0-2). ... No pudo encadenar dos victorias consecutivas al apenas obtener un punto en el duelo ante el Elche disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán el pasado viernes (2-2) y ahora quiere resarcirse acumulando tres partidos consecutivos sin conocer la derrota y añadiendo tres puntos más a su cuenta venciendo al Deportivo Alavés el sábado. Entre el duelo ante el Girona y el partido de la última jornada ante el Elche se cerró el mercado de fichajes y, con ello, se terminó de configurar la plantilla sevillista. Así, para el último encuentro, Matías Almeyda diseñó un once inicial que tuvo notables diferencias con respecto al anterior y en el que destacó la revolución llevada a cabo en la defensa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app