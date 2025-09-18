Almeyda se replantea cómo defender en Vitoria

El Sevilla de Almeyda buscará el próximo sábado en Vitoria reencontrarse con el camino de la victoria. El cuadro nervionense consiguió sumar sus primeros tres puntos del curso el pasado 30 de agosto cuando visitó al Girona en Montilivi (0-2). ... No pudo encadenar dos victorias consecutivas al apenas obtener un punto en el duelo ante el Elche disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán el pasado viernes (2-2) y ahora quiere resarcirse acumulando tres partidos consecutivos sin conocer la derrota y añadiendo tres puntos más a su cuenta venciendo al Deportivo Alavés el sábado. Entre el duelo ante el Girona y el partido de la última jornada ante el Elche se cerró el mercado de fichajes y, con ello, se terminó de configurar la plantilla sevillista. Así, para el último encuentro, Matías Almeyda diseñó un once inicial que tuvo notables diferencias con respecto al anterior y en el que destacó la revolución llevada a cabo en la defensa.

Y es que, si en Montilivi el centro de la zaga estuvo compuesto por Kike Salas y Castrín y los laterales fueron para Carmona y para Suazo, ninguno de ellos fue titular en el partido inmediatamente posterior pese a haber dejado la portería a cero y haber sumado tres puntos. Para el duelo ante el Elche, Matías Almeyda eligió situar a un futbolista más en la zona central siendo los escogidos Marcao, Nianzou y Azpilicueta. Los carriles fueron para Juanlu y Alfon. Cambio radical el planteado por el entrenador que, además de suplir a los futbolistas, adoptó un esquema novedoso.

El estudio del rival, clave

«Cambiamos el sistema por el rival», confesó Almeyda tras el partido ante el Elche enorgulleciéndose de que durante el primer tiempo se viera «lo que queríamos». Eso sí, a diferencia de lo que ocurriera ante el Girona cuando la portería propia quedó inviolada, el equipo encajó dos goles y el técnico reconoció que trabajarían para evitar errores como el del primer tanto. Nianzou y Marcao volvieron a compartir centro de la defensa y Azpilicueta se estrenó partiendo además como titular. Todos rindieron a buen nivel, pero no fue suficiente como para dejar la portería a cero.

Durante el parón y contando ya con casi todos los futbolistas (a excepción de los que se marcharon con sus selecciones), Almeyda fue calibrando qué posibilidades le podían dar sus futbolistas a la hora de plantear los partidos y decidió implementar ese cambio llamativo. Ya lo había advertido antes del partido ante el Girona cuando afirmó que «el sistema no está definido de una manera porque nada garantiza nada» y puso sobre el césped su idea en Nervión.

Almeyda no se quiere casar con ningún sistema «El sistema no está definido de una manera porque nada garantiza nada» Matías Almeyda Entrenador del Sevilla FC

Ahora, el técnico de cara al partido ante el Alavés y con todos los defensores a su disposición, ha tenido y tiene que de nuevo hacer análisis del rival, de las características de sus futbolistas y de los distintos esquemas y de la conveniencia de cuál usar para esta situación.

Almeyda por el momento sólo ha dejado sin jugar a Fabio Cardoso y Ramón Martínez de entre todos los jugadores de su equipo que pueden desempeñarse en posiciones defensivas. No obstante, en el caso del canterano, una lesión le ha impedido estar en las convocatorias hasta que el pasado viernes reapareció en una lista. En cuanto a Cardoso, al igual que Ramón Martínez, al haber sido uno de los últimos en llegar, se estrenó en la última citación.