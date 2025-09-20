Suscríbete a
Alavés
Alavés
  • Carlos Vicente (16')
1
1
1ª parte
Sevilla
Sevilla
  • Ruben Vargas (9')

LaLiga EA Sports. Jornada 5 Sábado 20/09 18:30h. Árbitro Iosu Galech Apezteguía. Estadio Mendizorroza. Canal DAZN

LaLiga 25-26

Alavés - Sevilla, las estadísticas del partido

Jornada 5ª

Datos y estadísticas del partido entre el Deportivo Alavés y el Sevilla FC correspondiente a la 5ª jornada de LaLiga 25-26

Alavés

ALA

Entrenador:
Eduardo Coudet4-3-3
  1. Sivera
    Portero    1
  2. Jonny
    Defensa    17
  3. Facundo Garcés
    Defensa    2
  4. Nahuel Tenaglia
    Defensa    14
  5. Moussa Diarra
    Defensa    22
  6. Jon Guridi
    Centrocampista    18
  7. Antonio Blanco
    Centrocampista    8
  8. Denis Suárez
    Centrocampista    4
  9. Carlos Vicente
    Delantero    7
  10. Lucas Boyé
    Delantero    15
  11. Aleña
    Delantero    10
1
1721422
1884
71510
1
3523
2181912
1110
7
Sevilla

SEV

Entrenador:
Matías Almeyda3-4-2-1
  1. 1Vlachodimos
    Portero
  2. 3César Azpilicueta
    Defensa
  3. 5Nianzou
    Defensa
  4. 23Marcão
    Defensa
  5. 2Carmona
    Centrocampista
  6. 18Lucien Agoumé
    Centrocampista
  7. 19Batista Mendy
    Centrocampista
  8. 12Gabriel Suazo
    Centrocampista
  9. 11Ruben Vargas
    Delantero
  10. 10Alexis
    Sustituto
  11. 7Isaac Romero
    Delantero
Estadísticas
43.2%AlavésALA
56.8%SEVSevilla
1 Goles 1
2 Remates a puerta 2
1 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 4
0 Asistencias de gol 0
8 Faltas cometidas 9
9 Faltas recibidas 8
0 Tarjetas amarillas 2
0 Tarjetas rojas 0
123 Pases correctos 179
46 Pases fallados 38
2 Fueras de juego 1
1 Paradas 1
1 Corners 2
1 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 1

