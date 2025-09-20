LaLiga 25-26
Alavés - Sevilla, las estadísticas del partido
Jornada 5ª
Datos y estadísticas del partido entre el Deportivo Alavés y el Sevilla FC correspondiente a la 5ª jornada de LaLiga 25-26
ALAEntrenador:
Eduardo Coudet4-3-3
SEVEntrenador:
Matías Almeyda3-4-2-1
Estadísticas
43.2%ALA
56.8%SEV
1 Goles 1
2 Remates a puerta 2
1 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 4
0 Asistencias de gol 0
8 Faltas cometidas 9
9 Faltas recibidas 8
0 Tarjetas amarillas 2
0 Tarjetas rojas 0
123 Pases correctos 179
46 Pases fallados 38
2 Fueras de juego 1
1 Paradas 1
1 Corners 2
1 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 1
