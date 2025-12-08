Suscríbete a
+Nervión
Última hora
La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración: hay hasta 3 horas de cola para ver a la Virgen

sevilla fc

Suazo no llegará al trascendental partido ante el Oviedo, con las dudas de Marcao y Kike Salas

Almeyda sólo podría recuperar a los dos defensores, con problemas de centro del campo en adelante por las ausencias de Peque e Isaac por sanción

El Sevilla FC le gana un punto al descenso dando valor a un empate amargo

Suazo y Marcao, en el partido del Sevilla en Vallecas
Suazo y Marcao, en el partido del Sevilla en Vallecas efe
Alberto Fernández

Alberto Fernández

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Matías Almeyda no hay semana en la que no tenga alguna mala noticia en forma de lesión. Cada siete días se le cae un jugador o más de uno, según cómo hay sido de larga la semana de trabajo y la intensidad de los ... entrenamientos. Tampoco está teniendo suerte con las sanciones, que siempre atacan a las zonas más desprotegidas del equipo. Si a Mestalla fue ya el Sevilla con hasta ocho ausencias (siete por lesión y una por sanción), el número se ha incrementado de momento para la visita del Oviedo, el próximo domingo 14 de diciembre en el Sánchez-Pizjuán, donde Peque no podrá estar al ver la quinta amarilla en el partido contra el Valencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app