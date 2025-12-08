Suazo no llegará al trascendental partido ante el Oviedo, con las dudas de Marcao y Kike Salas

Matías Almeyda no hay semana en la que no tenga alguna mala noticia en forma de lesión. Cada siete días se le cae un jugador o más de uno, según cómo hay sido de larga la semana de trabajo y la intensidad de los ... entrenamientos. Tampoco está teniendo suerte con las sanciones, que siempre atacan a las zonas más desprotegidas del equipo. Si a Mestalla fue ya el Sevilla con hasta ocho ausencias (siete por lesión y una por sanción), el número se ha incrementado de momento para la visita del Oviedo, el próximo domingo 14 de diciembre en el Sánchez-Pizjuán, donde Peque no podrá estar al ver la quinta amarilla en el partido contra el Valencia.

En el próximo entrenamiento del Sevilla aún no regresará ninguno de los siete lesionados que se le han ido agolpando a Almeyda en la enfermería. En la línea defensiva están Nianzou, Marcao, Kike Salas, Juanlu y Suazo, por Vargas y Januzaj como jugadores ofensivos. En cl club tienen esperanzas de que Marcao y Kike puedan terminar la semana trabajando al mismo nivel que sus compañeros y sean incluidos en la lista de convocados del entrenador argentino.

Quien no llegará pese a estar dentro del plazo marcado por los médicos para cerrar su lesión es Gabriel Suazo. El lateral chileno se lesionó hace justo dos semanas ante el Espanyol en Barcelona. Terminó el encuentro, pero posteriormente se le descubrió un problema muscular. De dos a tres semanas le dijeron los servicios médicos, prácticamente el plazo máximo cuando el Sevilla juegue contra el Oviedo. De todos modos, según ha podido conocer ABC de Sevilla, Suazo no será de la partida.

Con todas estas ausencias, y mientras no haya una recuperación completa en el eje de la defensa, el equipo de Almeyda ante el Oviedo pasará por mantener la estructura de Mestalla aunque introduciendo algunos cambios en el frente de ataque, con más hombres que puedan sumarse a la parcela ofensiva, con los canteranos Oso y Castrín habiendo levantado la mano para quedarse en el once inicial, tan necesitado de jugador con vigor, hambre y que encima comprendan que es el Sevilla FC.