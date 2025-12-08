Sevilla FC: Alexis Sánchez no justifica la encendida defensa de su entrenador, Matías Almeyda

Matías Almeyda habló personalmente con Alexis Sánchez en la recta final del mercado para convencer al chileno y que firmase un contrato con el Sevilla FC, quien necesitaba reforzarse en el frente de ataque tras perder a Lukebakio en los últimos ... días. El veterano delantero chileno llevaba un tiempo den inactividad en Italia en las filas del Udinese. No dudó en hacer las maletas y aceptar el contrato que el Sevilla le podía pagar, por bajo que fuese. Su impacto no se hizo esperar y en sus primeras participaciones ofreció una asistencia y anotó hasta dos goles relevantes. Todo parecía ir sobre ruedas.

Si embargo, la lesión que frenó en seco su progresión le ha provocado un bajón alarmante en su rendimiento, que unido al estado de ansiedad del equipo le están señalando como un problema por encima de una solución, pese a lo que opine Almeyda al respecto: «Alexis el otro día no estuvo muy fino, pero hizo un gran desgaste para el equipo. No entiendo las críticas, pero el que las hace debe saber el porqué. Sigo apostando por futbolistas como Alexis y ojalá haya más gente que ame el fútbol como él».

Se refería el entrenador del Sevilla al mal partido de su futbolista en Extremadura, donde alternó la punta del ataque con la banda, con un desgaste importante y sin poder utilizar una punta de velocidad a la contra que ya le va escaseando. Alexis se siente más cómodo o es más aprovechable cuanto más cerca esté del área rival, sufriendo lo indecible cuando le toca jugar en campo propio, con tareas defensivas a las que está menos acostumbrado y donde su físico no ayuda.

En Valencia salió al campo en el tramo final para darle frescura a un centro del campo donde Peque se sentía exhausto. Sin embargo, el chileno no tiene nada que ver con el catalán. Ya no tiene tampoco la fuerza para detener el juego, proteger la pelota y ofrecerle aire a sus compañeros. Apenas aportó en los minutos que estuvo y, encima, el jugador fue señalado en la jugada del empate, donde no acierta a despejar un balón en el área propia. Un gol que supuso la pérdida de dos puntos a un par de minutos del final.

Peque, baja ante Oviedo

Con todo esto, Almeyda seguirá protegiendo a un futbolista que considera importante por lo que sabe de fútbol, expresándolo siempre que salta al terreno de juego y en los propios entrenamientos. Habrá que ver qué decisiones toma el entrenador del Sevilla para cubrir la baja de Peque ante el Oviedo. El chileno es una opción para jugar por detrás del delantero. No tiene mucho más el técnico. El encuentro es una final y necesitará a sus mejores hombres. La enésima oportunidad de Alexis de justificar la encendida defensa que hizo Almeyda de su fichaje por el Sevilla.