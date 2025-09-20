Alavés - Sevilla: Almeyda busca consagrarse en Vitoria

Una de las cosas que ha conseguido Matías Almeyda es que el sevillismo tenga ganas de ver a su equipo. Hay esperanza y las expectativas se encuentran bajo mínimos. Un cóctel tan ambiguo como perfecto para un Sevilla FC que aspira a racanear ... puntos y lograr el objetivo de la permanencia con soltura, nada más. Sea como fuere, el técnico argentino ha conseguido cuatro puntos de doce, un registro que mejora las prestaciones de sus antecesores durante las primeras cuatro jornadas, pero ahora es cuando hay que dar la cara de verdad.

Es prioritario para el conjunto andaluz llevarse los tres puntos de Mendizorroza, teniendo en cuenta el calendario más inminente. Y es que, en las próximas dos semanas, los de Almeyda se enfrentarán a Villarreal, Rayo Vallecano y Barcelona. Un tramo complicado, del que se puede salir o muy bien o muy mal. Todo dependerá del fortalecimiento real de este grupo, al que no le ha faltado ni el asado como pegamento definitivo.

Almeyda sabe que tener a su favor a la plantilla no es moco de pavo, ya que ésta fue la que echó a García Pimienta, aquel que fuese renovado hace prácticamente un año tras vencer por primera vez en LaLiga ante el Getafe. Y es que en el Sevilla, nunca hay que dar nada por sentado, y menos aún el puesto. Al grupo se le pide que gane, algo que no se le está dando muy bien, pero que se está trabajando, según los jugadores, para mejorar el juego y lleguen los resultados.

La titularidad de Vlachodimos

Por fortuna, el Sevilla podrá disponer de todos sus jugadores para este duelo ante el Deportivo Alavés. Con la recuperación de Akor Adams y Chedira Ejuke, Almeyda sólo espera a Joan Jordán, el cual se sigue entrenando en solitario junto a un preparador físico en la ciudad deportiva.

Las grandes dudas recaen ahora en la punta y en la portería, ya que el delantero nigeriano es el titular del técnico argentino desde la pretemporada. No obstante, Isaac viene de marcar en las dos jornadas en las que ha sido titular por necesidad. Una recuperación de confianza, que puede ser mala idea cortar de raíz ahora que Akor está disponible.

Por su parte, Nyland quedó retratado en el empate ante el Elche en el Sánchez-Pizjuán. Y es que el conjunto dirigido por Eder Sarabia tiró cinco veces a puerta y marcó dos goles. Al noruego se le ha señalado, sobre todo, por el tanto de Rafa Mir. Con la barrera mal colocada y el guardameta sin ver, el de Cartagena aprovechó para remontar un partido, que Peque logró igualar antes del pitido final. De ahí que parezca casi obligatorio que Almeyda, al menos, pruebe al Vlachodimos este sábado.

Alineaciones probables Alavés Sivera; Jonny, Garcés, Tenaglia, Diarra; Ibáñez, Blanco, Guridi; Carlos Vicente, Aleñá y Boyé.

Sivera; Jonny, Garcés, Tenaglia, Diarra; Ibáñez, Blanco, Guridi; Carlos Vicente, Aleñá y Boyé. Sevilla FC Vlachodimos; Juanlu, Nianzou, Marcao, Suazo; Agoumé, Sow y Mendy; Alfon, Vargas e Isaac.

Vlachodimos; Juanlu, Nianzou, Marcao, Suazo; Agoumé, Sow y Mendy; Alfon, Vargas e Isaac. Árbitro Iosu Galech (Comité Navarro).

Iosu Galech (Comité Navarro). Estadio Mendizorroza.

Por su parte, el equipo dirigido por Eduardo Coudet afronta el choque con la plantilla al completo y con un colchón de puntos bastante goloso: dos victorias, un empate y una derrota en lo que va de temporada. El Alavés siempre ha hecho de Mendizorroza un fortín, pero este año ha arrancado la competición muy sólido, e incluso ha logrado doblegar al Athletic Club en San Mamés. Por lo que no parece que vayan a ponérselo fácil al Sevilla, uno de sus rivales directos.

Con la moral bien reforzada, se espera que los de Coudet lleven la iniciativa en el juego, un factor que es beneficioso para el Sevilla, al que se le ve mucho más cómodo jugar sin el balón que con él o, al menos, eso ha demostrado durante su primer mes de competición. Eso sí, es más que posible que Almeyda vuelva a un sistema de cuatro defensas, que es con el que se siente más cómodo. «Mis equipos son ofensivos, rara vez jugué con tres atrás, o cinco. No me cierro a ningún sistema. El otro día jugamos con cinco y concedimos. Vamos corrigiendo errores pero vamos poco a poco», aseguró ayer en la rueda de prensa el técnico argentino.

Juegue con el esquema que juegue, el Sevilla es consciente de que una victoria, además de amortiguar golpes futuros, ayudará a consagrar un poco más a su entrenador, que es la piedra angular sobre la que gira ahora mismo todo el mundo.