Alavés - Sevilla: Almeyda busca consagrarse en Vitoria

El argentino puede disponer de todos los efectivos de la plantilla, excepto Jordán, tras recuperar esta semana a Ejuke y Akor Adams

Vlachodimos apunta a la titularidad en la portería tras quedar Nyland retratado ante el Elche

Sesión de entrenamiento del Sevilla en la ciudad deportiva
Sesión de entrenamiento del Sevilla en la ciudad deportiva
Una de las cosas que ha conseguido Matías Almeyda es que el sevillismo tenga ganas de ver a su equipo. Hay esperanza y las expectativas se encuentran bajo mínimos. Un cóctel tan ambiguo como perfecto para un Sevilla FC que aspira a racanear ... puntos y lograr el objetivo de la permanencia con soltura, nada más. Sea como fuere, el técnico argentino ha conseguido cuatro puntos de doce, un registro que mejora las prestaciones de sus antecesores durante las primeras cuatro jornadas, pero ahora es cuando hay que dar la cara de verdad.

