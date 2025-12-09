Suscríbete a
Sevilla FC: El nivel de Akor remarca la necesidad de un '9' en el mercado invernal

El nigeriano debe jugar también ante el Oviedo por la sanción a Isaac, mostrando nula compresión del juego

Antonio Cordón y su equipo trabajan en la tarea de encontrar un nuevo delantero en el mercado invernal

Akor y Oso, las dos caras de la moneda

Akor Adams trata de disparar a puerta con la presión de César Tárrega
Akor Adams trata de disparar a puerta con la presión de César Tárrega ep
Alberto Fernández

Alberto Fernández

La cara de Matías Almeyda en el banquillo del Sevilla FC, fuera de la polémica que tuvo con el colegiado y la asistente del partido en Mestalla, era un poema durante el primer tiempo. Su equipo estaba teniendo las únicas y mejores ... llegadas, pero su delantero referencia se encargaba de estropear casi todas las jugadas con esa tendencia enfermiza de partir siempre en fuera de juego. Puede resultar anecdótico el dato que señala al nigeriano como el jugador de las cinco grandes ligas que más veces cae en esta ley del fútbol, aunque con el número de titularidades y minutos resulta hasta paradójico. Siempre hace gestos de incomprensión, como si el linier equivocase su decisión, pero lo cierto es que suele caer por mala colocación, incluso en jugadas donde no obtendría ventaja de su posición de salida. El cuerpo técnico le insiste en que debe mejorar en este apartado de su fútbol, más con un Sevilla que lejos de su estadio juega con ataques veloces. De momento no existe manera de que arregle su falta de comprensión del juego global de sus propios compañeros. Y tampoco está Isaac.

