Sevilla FC: El nivel de Akor remarca la necesidad de un '9' en el mercado invernal

La cara de Matías Almeyda en el banquillo del Sevilla FC, fuera de la polémica que tuvo con el colegiado y la asistente del partido en Mestalla, era un poema durante el primer tiempo. Su equipo estaba teniendo las únicas y mejores ... llegadas, pero su delantero referencia se encargaba de estropear casi todas las jugadas con esa tendencia enfermiza de partir siempre en fuera de juego. Puede resultar anecdótico el dato que señala al nigeriano como el jugador de las cinco grandes ligas que más veces cae en esta ley del fútbol, aunque con el número de titularidades y minutos resulta hasta paradójico. Siempre hace gestos de incomprensión, como si el linier equivocase su decisión, pero lo cierto es que suele caer por mala colocación, incluso en jugadas donde no obtendría ventaja de su posición de salida. El cuerpo técnico le insiste en que debe mejorar en este apartado de su fútbol, más con un Sevilla que lejos de su estadio juega con ataques veloces. De momento no existe manera de que arregle su falta de comprensión del juego global de sus propios compañeros. Y tampoco está Isaac.

Almeyda, encima, sabe que en el trascendental encuentro ante el Oviedo tampoco tendrá al delantero de Lebrija. No es que esté cuajando una temporada como para echarle de menos, pero Akor no le resiste la comparación en lo que al menos se refiere a jugar con sus compañeros. Isaac suma tres goles en Liga más el anotado contra el Extremadura en Copa, de gran valor viendo el resultado final. En cambio, el nigeriano ha anotado dos goles en el campeonato doméstico, ambos saliendo desde el banquillo. En los partidos que le ha tocado salir como titular su incidencia en el partido ha sido escasa. Le cuesta mucho ponerse de gol y en las acciones bien llevadas a la contra, como una en Mestalla donde Oso conduce por el carril central y espera el momento justo para habilitar al delantero con un pase hacia la izquierda, Adams decide no disparar y realizar un pase atrás justo donde no tenía compañeros.

El Sevilla no dispone de excesivos fondos para acudir al mercado, con una cesión o traspaso de joven valor como alternativas

Es un atacante que vive mejor en la soledad que en el juego colectivo, aunque igualmente le cueste también fabricarse ocasiones en solitario. En la anterior salida, contra el Espanyol, sólo disparó una vez a portería tras un mal control en carrera, con un latigazo bien dirigido. Quizás sea en el remate a portería donde esté más acertado o tenga un mayor peligro. Las dificultades las tiene para ponerse de cara a gol. Precisamente en Valencia disfrutó de la ocasión más clara para el Sevilla con un mano a mano. Aprovechó un despeje para adelantarse a Tárrega, central del Valencia que después se hizo un autogol, y supo conducir la pelota hasta la frontal, con el acoso del defensor, quien le recortó la ventaja de su carrera por las dificultades del sevillista en la conducción de la pelota, con disparo final muy por encima de la portería.

El entrenador del Sevilla está teniendo que competir en esta primera vuelta con dos referencias. A García Pimienta también le ofrecieron dos, aunque en ningún momento fue capaz de meter en cintura a Iheanacho, mientras que Isaac no dio el nivel deseado. En esta ecuación de atacantes se puede colocar a Alexis Sánchez. El problema es que el chileno se ha situado en la plantilla como el sustituto natural de Peque como mediapunta o tercer centrocampista, sin ser un hombre que atesore las virtudes necesarias para esa demarcación. Está cada vez más alejado del área, donde realmente puede crear peligro. Por tanto, Almeyda ya ha hablado con los responsables de la dirección deportiva para ver cómo se puede solucionar la papeleta de la delantera para la segunda vuelta del campeonato. El Sevilla está con los fondos bajo mínimo y la idea en enero será más recaudatoria. Pese a ello, el club hará un esfuerzo para contentar a su entrenador con otra referencia ofensiva que pueda entrar dentro del corto presupuesto para incorporaciones que maneja Antonio Cordón.

Mercado de Enero

El perfil del delantero en enero siempre es parecido. El Sevilla buscará una cesión desde clubes poderosos que no supongan un gasto importante. O, como alternativa, un fichaje de un joven valor que llegue desde una liga menor. Técnicos del Sevilla han estado en Serbia recientemente valorando el mercado de ese país y han elaborado informes de delanteros. El miedo que existe en Nervión es que las últimas apuestas en una posición clave no han resultado para nada positivas. Sin ir más lejos la del propio Akor Adams, por el que el Sevilla pagó hace menos de un año cinco millones. En la balanza hay que disponer que Cordón no se ha gastado hasta la fecha un euro como director deportivo, ya que la compra definitiva de Agoumé estaba en la hoja de ruta del Sevilla y no es imputable al nuevo director deportivo. Ahora es cuando su mano se debe hacer notar.

El director deportivo ha defendido desde el inicio de Liga que pensaba que Akor Adams podía ser uno de los tapados de la temporada

Y eso que su defensa de Akor e Isaac ha sido más que comentada. «Akor se convertirá en uno de los mejores delanteros de LaLiga», llegó a decir el ejecutivo extremeño en relación a uno de los delanteros que tenía en su plantilla, dejando sin reforzar esa posición tras la salida de Lukebakio e Iheanacho. O mejor dicho, sólo potenciando la plantilla con Alexis Sánchez cuando prescindió de dos hombres, uno de ellos de gran peso en el equipo. Ahora el Sevilla depende de lo que haga Akor para llegar a gol. Son varios partidos donde ha salido de inicio y no ha visto puerta. Unos más acertados que otros. En la última victoria de los sevillistas en Liga, contra Osasuna, al menos dispuso de varias oportunidades de gol generadas por él mismo. Se siente bien en un contexto de partidos cerrados, donde pueda llegar desde más atrás con el balón controlado para pegarle a puerta, antes de que un desmarque suyo sea efectivo y pueda quedarse cara a cara con el portero sin que el linier levante el banderín.

La Copa de África, otro revés

Y para colmo de males en el Sevilla, a las determinantes ausencias por lesión en su primera plantilla se le suma ahora la llegada de la Copa de África, donde perderá a dos de sus hombres -justamente no lesionados- en cuanto el seleccionador de Nigeria confirme que Akor Adams y Chidera Ejuke deben hacer las maletas después del partido del Oviedo para disputar el torneo de selecciones africanas. En su país sí ha demostrado el delantero que puede pelear por un lugar en el equipo, con goles y actuaciones medianamente notables. No tiene nada que ver con el fútbol europeo o lo que se le demanda en el Sevilla.

Su ausencia, simplemente por número de efectivos, también provoca que la dirección deportiva deba acelerar sus negociaciones para firmar un atacante, puesto que en el mes de enero, aparte de los partidos de Liga, el Sevilla, de pasar la próxima ronda de la Copa, se meterá en unos octavos de la competición del KO y querrá seguir avanzando para de este modo tener una pequeña alegría o algo a lo que agarrarse en un tramo del curso. El gol es lo más caro del fútbol y a un Sevilla sin fondos se le resisten los goles. La delantera está en fuera de juego. La plantilla necesita un refuerzo como '9'.