Sevilla - Elche: Los errores defensivos alargan la maldición de Nervión (2-2)

Los goles de Isaac y Peque no fueron suficientes para ganar por primera vez en el Sánchez-Pizjuán

Sevilla - Elche, las estadísticas del partido

Sevilla - Elche, en directo

Peque celebra el gol del empate ante el Elche en el Sánchez-Pizjuán
Candela Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Sevilla FC puntuó en casa, pero no como hubiera querido en un partido que tuvo un poco de todo, hasta un hat-trick de goles anulados de Isaac Romero. Se pagaba poco a que Rafa Mir intentaría aprovechar la oportunidad de vengarse ... del que aún es su equipo, y lo hizo perpetrando la remontada del Elche, propiciada una vez más por los errores defensivos. Y es que el partido de este viernes es un termómetro evidente de a lo que debe aspirar el Sevilla: a la salvación. Y como buen buscador de la permanencia, ningún punto es malo y, menos aún, ante un Elche al que le gusta el fango.

