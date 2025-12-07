Suscríbete a
Sergio Ramos se despide de Rayados: «Obviamente, es mi último partido»

El exsevillista cayó eliminado en las semifinales del Torneo Apertura mexicano ante Toluca

S. S.

Se acabó la etapa de Sergio Ramos en el Rayados de Monterrey. Así lo confirmó el propio exjugador del Sevilla FC tras finalizar el encuentro ante el Toluca, en el que su equipo perdió por 3-2 con lo que quedó eliminado en ... las semifinales del Torneo Apertura mexicano. «Obviamente, sí, es mi último partido», aseguró el central, quien ya durante la semana había dejado entrever que no continuaría en el equipo.

