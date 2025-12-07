Sergio Ramos se despide de Rayados: «Obviamente, es mi último partido»

Se acabó la etapa de Sergio Ramos en el Rayados de Monterrey. Así lo confirmó el propio exjugador del Sevilla FC tras finalizar el encuentro ante el Toluca, en el que su equipo perdió por 3-2 con lo que quedó eliminado en ... las semifinales del Torneo Apertura mexicano. «Obviamente, sí, es mi último partido», aseguró el central, quien ya durante la semana había dejado entrever que no continuaría en el equipo.

«Estamos tristes, pero con la conciencia tranquila de haberlo dejado todo dentro de la cancha. Toca aprender, levantarse y saber que esto también forma parte del fútbol. La pena más grande es no haberle dado una nueva final a la afición, que es quien más lo merece. Gracias siempre por vuestro apoyo. ¡Arriba el Monterrey!», escribió Sergio Ramos en sus redes sociales, agradeciendo ese apoyo recibido.

Rayados había vencido por 1-0 en la ida de la semifinal, pero un paupérrimo primer tiempo en la vuelta ante el Toluca lo acabó condenando, pese a que reaccionaron en el segundo. «Siempre duele perder una semifinal y quedarnos a las puertas de una final. Hay mucho que analizar, la primera parte la regalamos. Nos faltó intensidad, personalidad y tener el balón. Se puede perder, esto es fútbol, pero hay que jugar como en la segunda», expresó el camero, que anotó de penalti el primer gol de su equipo.

Tras dejar el Sevilla al finalizar la temporada 23-24, Sergio Ramos, de 39 años, firmó un año con Rayados de Monterrey a comienzos de 2025, en el que ha disputado 32 encuentros entre todas las competiciones y ha anotado siete goles. Ahora, el defensa se tomará un tiempo de reflexión antes de tomar una decisión sobre su futuro.