Batista Mendy ancla el centro del campo del Sevilla de Almeyda

El debut de Batista Mendy con el Sevilla ante el Elche dejó pistas interesantes de lo que puede aportar al equipo. El francés, que llegó cedido desde el Trabzonspor con opción de compra, ocupó un lugar en el mediocentro en el Sánchez-Pizjuán el día del empate 2-2.

Lo primero que llamó la atención fue su presencia física: mide 1,91, tiene buen porte, capacidad de imponerse en disputas y de usar su cuerpo para proteger el balón. Su rol fue de contención, de enlace entre defensa y ataque, intentando cubrir espacios, presionar al rival cuando el Sevilla lo exigía y participar en la salida del balón desde atrás.

En cuanto a sus intervenciones concretas, generó faltas a su favor, hizo contribuciones defensivas en fases complicadas, y estuvo activo para dar apoyo en transiciones. También sufrió cierto desgaste propio de los primeros partidos — algunas pérdidas de balón, tiempos de reacción mejorables — pero comprensible al estar todavía adaptándose a un nuevo club, nuevo entorno y exigencias distintas.

El Sevilla necesitaba precisamente músculo y orden ahí en el centro del campo, ya que el partido ante Elche mostró cómo el rival le ganó terreno en la segunda mitad. En ese sentido, Batista Mendy hizo su trabajo de minimizar daños, aportar esfuerzo y carácter, aunque no fue suficiente para mantener la ventaja que Sevilla había logrado.

Su estreno fue prometedor más por lo que insinúa que por lo que resolvió. Tiene atributos que pueden ser muy útiles al Sevilla: físico, agresividad en la presión, capacidad de implicarse tanto defensiva como ofensivamente, aunque aún debe ganar en timing, en lectura de juego bajo presión y seguramente en confianza para tomar decisiones rápidas. De momento, ya es titular para Almeyda en el centro del campo y ha superado en este rol a otros futbolistas, como Djibril Sow.