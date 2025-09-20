Suscríbete a
Alavés - Sevilla: Este Sevilla tiene alma (1-2)

Los goles de Vargas y Alexis Sánchez dan la segunda victoria de la temporada del cuadro blanquirrojo

Alavés - Sevilla, las estadísticas del partido

Alineaciones oficiales del Alavés - Sevilla de LaLiga EA Sports 2025-26: Vlachodimos debuta en la portería

Alavés - Sevilla, en directo

EFE
Candela Vázquez

Candela Vázquez

La segunda victoria de la temporada llegó en Mendizorroza, y en la jornada 5. Tres puntos extra en el casillero del Sevilla FC, que servirán de red de supervivencia para el tramo liguero que se viene. Una victoria trabajada por todos y cada uno ... de los jugadores que pisaron el terreno de juego, y que sólo emborronó Marcao con el penalti que provocó en la primera mitad del encuentro.

