Doblete y recado de Rafa Mir: «Estoy contento por la gente que apostó por mí en un momento complicado»

El murciano lleva seis goles con el Elche desde que arrancó la temporada

Rafa Mir está viviendo un momento dulce en lo profesional tras años de vaivenes y ostracismo. El delantero murciano firmó un doblete ante el Girona en la contundente victoria de los de Eder Sarabia en el Martínez Valero (3-0). En ... total, Rafa Mir lleva seis tantos en lo que va de temporada y así de feliz se mostraba después del encuentro correspondiente a la jornada 15 de LaLiga: «Estoy contento por la gente que apostó por mí en un momento complicado y eso no se olvida».

