Doblete y recado de Rafa Mir: «Estoy contento por la gente que apostó por mí en un momento complicado»

Rafa Mir está viviendo un momento dulce en lo profesional tras años de vaivenes y ostracismo. El delantero murciano firmó un doblete ante el Girona en la contundente victoria de los de Eder Sarabia en el Martínez Valero (3-0). En ... total, Rafa Mir lleva seis tantos en lo que va de temporada y así de feliz se mostraba después del encuentro correspondiente a la jornada 15 de LaLiga: «Estoy contento por la gente que apostó por mí en un momento complicado y eso no se olvida».

El jugador ya es reincidente en dejar recados siempre que puede. De hecho, fue el autor del gol que empató el duelo en el Sánchez-Pizjuán y su celebración fue ya de por sí toda una declaración de intenciones. Su animadversión hacia el Sevilla FC viene de lejos, no le sentó nada bien que el club buscara su salida y hasta publicó un documental en el que cargaba contra la entidad hispalense.

No obstante, ante la carencia de goles del Sevilla, hay muchos que se están tirando de los pelos viendo cómo Akor Adams manda el balón a las nubes, mientras que el murciano (el cual cobra una parte de su sueldo del club hispalense) está dándole victorias a un rival directo del Sevilla, tal y como lo es el Elche.

Al murciano aún le queda año y medio de contrato con el Sevilla FC

No obstante, la realidad es que el Sevilla FC no podía permitirse tener al murciano en su plantilla en las condiciones contractuales que tiene el jugador. Cabe recordar que el delantero llegó al club andaluz hace algo más de cuatro años, cuando la situación económica de los sevillistas era mucho más lustrosa que la actual.

De hecho, Monchi abonó unos 16 millones de euros por el atacante que procedía del Wolverhampton. Al jugador aún le queda año y medio de contrato y su ficha data la época 'Champions'. Además, cabe mencionar que el de Cartagena cuenta con un juicio pendiente, lo que lo convertía en una bomba peligrosa de gestionar para un Sevilla a la que le crecen los enanos.

Actualmente, Rafa Mir vive un momento muy dulce en el Elche e incluso se ha planteado la opción de abonar la opción de compra fijada este verano. Todo dependerá de cómo avance la campaña, pero desde el club ilicitano aseguran que la predisposición está ahí en caso de que el Elche se mantenga en Primera división, como parece que va a hacer.