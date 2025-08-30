Suscríbete a
Girona - Sevilla: El Sevilla 'inscribe' la primera victoria de la era Almeyda (0-2)

Primera victoria del conjunto nervionense, con goles de Alfon e Isaac, demostrando que su fútbol de vértigo es más productivo fuera de casa

Girona - Sevilla, en directo: sigue el partido de LaLiga hoy en vivo

Girona - Sevilla, en directo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Sevilla debe cambiar como un calcetín en los dos días que restan de mercado. Va a salir algún jugador estrella y deben llegar al menos tres nuevas incorporaciones, una por línea. Antes de eso, el equipo se llevó la primera gran alegría de ... la temporada con una victoria en Girona justo antes de marcharse al parón de selecciones. Con las nuevas inscripciones, el Sevilla también inscribe sus primeros tres puntos en la clasificación gracias a los goles de Alfon e Isaac, en un buen partido de Nyland, que sacó tres balones que podían haber terminado dentro de su portería. El Sevilla está a medio construir, pero parece tener una idea clara de juego, con veneno en su ataque jugando a la contra. Algo a lo que agarrarse. Los fichajes ya suman. Se han inscrito. Era el primer paso. Ganar, el siguiente.

