Dónde ver Alavés - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Tras el empate con el Elche en Nervión, que elevó a 50 el número de partidos sin conseguir dos victorias consecutivas, el Sevilla FC se presenta este sábado en Mendizorroza, donde se enfrentará al Deportivo Alavés en partido de la 5ª jornada de LaLiga EA Sports. Frente a los cuatro puntos de doce posibles de los sevillistas, los babazorros ya suman siete después de ganar en San Mamés. Te contamos todos los detalles de este encuentro en Vitoria y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Alavés - Sevilla: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El Deportivo Alavés - Sevilla FC de la 5ª jornada de LaLiga EA Sports será ofrecido en directo por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar; 113 y 114 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos.

A qué hora es el Alavés - Sevilla: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Alavés - Sevilla de la 5ª jornada se juega este próximo sábado, 20 de septiembre, a las 18.30 horas en el Estadio de Mendizorroza.

Cómo seguir el Alavés - Sevilla

El encuentro entre albiazules y blanquirrojos se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde Orgullodenervion.com, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Todo lo que hay que saber del Alavés - Sevilla

El Sevilla FC de Almeyda da señales de vida, compite bien durante muchas fases de los partidos y marca goles pero también encaja bastantes y gana poco. Lo ha hecho una vez en cuatro jornadas y por ahora no ha sido capaz de romper el maleficio en Nervión, inexpugnable fortín no hace tanto en el que la afición sevillista se lleva ahora muy pocas alegrías. A tenor del rendimiento del equipo y los resultados, parece evidente que si el Sevilla quiere crecer como equipo en el Campeonato tendrá que fortalecerse más en defensa, concediendo menos a sus rivales, especialmente si su fútbol va a caracterizarse por un espíritu contragolpeador. El Elche, por ejemplo, le hizo dos goles evitables, parables, uno de ellos a balón parado, si bien es verdad que en Montilivi, la jornada anterior, dejó su marco a cero.

Joan Jordán, que ya está haciendo trabajo de campo aunque aún le queda para unirse a la dinámica de grupo, será en principio la única sevillista para este choque en tierras alavesas una vez recuperados de sus lesiones Akor Adams y Ejuke. No le sobra calidad a este Sevilla, así que disponer de la práctica totalidad de sus elementos lo agradecerá Almeyda. No debería perder el espíritu competitivo ante un aguerrido Alavés ni la capacidad de lucha y para ganar duelos que lo ha distinguido en estos primeros capítulos con el técnico argentino. Está por ver si Almeyda mantiene la defensa con tres centrales o retoma la línea de cuatro dado que el Alavés suele jugar con un sistema diferente al del Elche. Los albiazules sólo han encajado tres goles en este póquer de jornadas y nunca más de uno por partido.

Cómo llega el Alavés

El Alavés de Eduardo 'Chacho' Coudet está despertando la ilusión de su afición gracias a un inicio de temporada modélico en el que tan sólo ha perdido una vez, contra el Betis en la Cartuja (1-0). Sobre la hora le ganó al Levante en la primera jornada (2-1), luego resistió con el Atlético de Madrid sin ser inferior (1-1) y la pasada jornada dio el zarpazo en San Mamés llevándose los tres puntos y dejando su portería a cero (0-1). Es un rival complejo, en buen momento, que mantiene a buena parte de la base de la pasada temporada, con Johhny Otto, Ibáñez y Aleñá plenamente asentados en el once titular. Arriba se están alternando Toni Martínez, Boyé y el exsevillista Mariano. En principio no tendrá ausencias el Alavés para recibir al Sevilla en este choque de la 5ª jornada liguera.