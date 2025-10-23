Melnikova vuelve a reinar en el concurso completo mundial

La gimnasta rusa Angelina Melnikova, que compite como atleta neutral, se adjudicó su segundo título mundial en el concurso completo femenino del Mundial celebrado en Yakarta (Indonesia), tras imponerse en la final con una puntuación total de 55.066.

Melnikova superó por un estrecho ... margen a la estadounidense Leanne Wong (54.966), repitiendo el primer y segundo puesto del campeonato de 2021, el último en el que había participado la rusa, que se ausentó en los dos siguientes, 2022 y 2023, por la sanción a su país de origen a causa de la guerra contra Ucrania. El podio lo completó la china Zhang Qingying (54.633), con su primera medalla mundial.

Noticia Relacionada Un Mundial de gimnasia agitado: prohibiciones, vetos y un regreso de Rusia con dudas Laura Marta El COI prohíbe a Indonesia albergar competiciones deportivas olímpicas por su decisión de no dejar participar a atletas israelíes; el oro en concurso completo fue para Daiki Hashimoto La victoria de Melnikova es históricamente significativa, ya que es la primera gimnasta desde Svetlana Khorkina (1997, 2001) en ganar títulos mundiales del concurso completo con cuatro años de diferencia. La rusa, , de 25 años y medallista de oro por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, obtuvo la victoria gracias a su notable regularidad. Terminó segunda en salto, barras asimétricas y suelo y novena en barra de equilibrio. Suficiente para imponerse por una décima a Wong, que se ganó la plata tras un gran ejercicio de salto. Fuera del podio se quedó la argelina Kaylia Nemour, campeona olímpica de barras asimétricas, pese a que logró la mejor nota de toda la jornada en ese mismo aparato: 15.166 puntos. Alba Petisco, 14ª con 51.399 puntos, y Laia Font, 22ª con 50.232, fueron las representantes españolas en la final. Ambas quedaron por detrás de lo que habían logrado en la clasificación. Petisco, subcampeona de Europa en concurso completo, tuvo una caída en la barra de equilibrio y tampoco pudo brillar en suelo, su especialidad en los aparatos.

