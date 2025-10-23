Suscribete a
ABC Premium
Directo
La gerente del PSOE declara en el Senado por el caso Koldo
Última hora
El Capitolio acusa a Sánchez de romper con la OTAN y de «fortalecer a Hamás»

Gimnasia Artística

Melnikova vuelve a reinar en el concurso completo mundial

La rusa, ausente en los dos últimos mundiales por la sanción a su país, logra su segundo oro cuatro años después. Alba Petisco, 14ª

Angelina Melnikova, durante la final del concurso completo
Angelina Melnikova, durante la final del concurso completo EFE
Javier Asprón

Javier Asprón

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La gimnasta rusa Angelina Melnikova, que compite como atleta neutral, se adjudicó su segundo título mundial en el concurso completo femenino del Mundial celebrado en Yakarta (Indonesia), tras imponerse en la final con una puntuación total de 55.066.

Melnikova superó por un estrecho ... margen a la estadounidense Leanne Wong (54.966), repitiendo el primer y segundo puesto del campeonato de 2021, el último en el que había participado la rusa, que se ausentó en los dos siguientes, 2022 y 2023, por la sanción a su país de origen a causa de la guerra contra Ucrania. El podio lo completó la china Zhang Qingying (54.633), con su primera medalla mundial.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app